La Secretaría de las Mujeres advirtió que, ante el caso de acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum la tarde del 4 de noviembre, todo tipo de violencias deben ser denunciadas “para alcanzar la justicia”.

Asimismo, reiteró que la cercanía de la presidenta con el pueblo no es un permiso para invadir su espacio personal, ni para suponer que se puede tener algún contacto físico sin consentimiento.

Asimismo, la secretaría lamentó que, en México, ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual.

Secretaría de las Mujeres repudia acoso a Sheinbaum: Advierte a hombres que dicha violencia es un delito

La tarde del 4 de noviembre la presidenta salió a caminar por calles aledañas a Palacio Nacional en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), cuando fue acosada por un hombre que intentó tocarla sin su permiso.

Ante los hechos, la Secretaría de las Mujeres repudió el hecho y advirtió a los hombres que actos como el cometido contra la presidenta Sheinbaum no sólo son violencia, sino que son un delito.

Por ello, llamó a denunciar cualquier acto de violencia de género o sexual, “para alcanzar la justicia y abonar a un cambio cultural”.

Asimismo, llamó a no reproducir imágenes que sirven para revictimizar a las víctimas de actos de violencia de género, pues atenta contra la integridad de “mujeres, adolescentes y niñas”.

Detienen a Uriel Rivera, hombre que acosó a la presidenta Sheinbaum en CDMX

Por otra parte, se dio a conocer que el hombre que acosó a la presidenta Sheinbaum en la CDMX, fue detenido por autoridades capitalinas.

Según el reporte del Registro Nacional de Detenciones, Uriel Rivera Martínez fue detenido y llevado ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales por acosar a claudia Sheinbaum.

Se encuentra, según el último reporte, bajo el resguardo de dicha fiscalía especializada en espera a que se resuelva su situación jurídica.