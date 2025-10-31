La Fiscalía de Michoacán informó este 30 de octubre de 2025 sobre la detención de tres personas presuntamente implicadas en el ataque a Rosa Elia Milán en Cuitzeo, Michoacán.

Según esta dependencia, las tres personas que estarían implicadas en el delito de tentativa de homicidio fueron identificadas como:

Rubén “N”

Antonio Guillermo “N”

Freddy Javier “N”

El ataque a Rosa Elia Milán ocurrió el pasado 12 de julio de 2025, cuando la presidenta municipal de Cuitzeo salía de una fiesta en un restaurante en compañía de sus tres escoltas.

Alcaldesa Rosa Elia Milán sufre tercer atentado en Cuitzeo, Michoacán (Especial)

Tres personas fueron arrestadas por su probable participación en el ataque a Rosa Elia Milán

Los detenidos serían los tres hombres que esperaron, desde un estacionamiento, a que saliera de la fiesta Rosa Elia Milán para disparar contra de la presidenta municipal y sus escoltas.

Durante la agresión, los escoltas repelieron el ataque; sin embargo, la alcaldesa y los tres agentes resultaron lesionados.

Se espera que en los próximos días se den a conocer nuevos detalles de la situación legal de los arrestados por el atentado en Cuitzeo.

Se trata del tercer ataque contra Rosa Elia Milán; el primero, en 2021, resultó en la muerte de su esposo José Marcelino Pérez Aguilar.