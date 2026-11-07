Citlalli Hernández respaldó públicamente a Sasha Sokol en la batalla legal que mantiene contra Luis de Llano y reconoció la perseverancia de la cantante en la búsqueda de justicia.

Luis de Llano no puede esconderse detrás de tecnicismos legales para evitar reconocer el abuso que cometió desde una posición de poder. Una disculpa que no reconoce el daño causado no es una disculpa. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

La primera titular de la Secretaría de las Mujeres señaló a Luis de Llano ya que ningún recurso legal o argumento técnico debe servir para minimizar la responsabilidad en casos relacionados con violencia y abuso contra menores de edad.

Las declaraciones de Citlalli Hernández se producen en medio de una nueva controversia por el incumplimiento de la sentencia judicial de Luis de Llano y el rechazo de la disculpa pública de Sasha Sokol al video difundido por el productor.

Citlalli Hernández respalda a Sasha Sokol y cuestiona a Luis de Llano (Especial)

Citlalli Hernández respalda a Sasha Sokol y cuestiona a Luis de Llano

Citlalli Hernández, primera titular de la Secretaría de las Mujeres, reconoció públicamente la firme postura de la cantante Sasha Sokol en su proceso legal contra el productor Luis de Llano.

La funcionaria de Morena destacó que Sasha Sokol ha sostenido una búsqueda incansable de justicia ante los abusos sufridos durante su adolescencia.

A Sasha y a todas las víctimas, respeto y solidaridad. No permitamos que la injusticia dure más tiempo. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

El pronunciamiento ocurre luego de que Luis de Llano difundiera un video en redes sociales con el que pretendía cumplir la sentencia emitida por autoridades de la Ciudad de México y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, la disculpa fue rechazada categóricamente por la cantante y su equipo legal, al señalar que se modificó de forma unilateral el texto previamente aprobado por la jueza del caso.

Citlalli Hernández rechaza excusas legales de Luis de Llano

Citlalli Hernández enfatizó que el productor Luis de Llano no puede escudarse en tecnicismos legales para evitar asumir su responsabilidad.

Asimismo, la ex titular de la Secretaría de las Mujeres puntualizó que una disculpa carece de validez si omite reconocer expresamente la posición de poder y el daño ocasionado a la víctima, haciendo un llamado urgente a frenar la justificación del abuso sexual infantil y la romantización de estas conductas bajo el pretexto de que pertenecieron a otra época.

¡Basta de ‘romantizar’ la pederastia! ¡Basta de justificar el abuso sexual infantil diciendo que eran “otros tiempos”! Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Tras la alteración del procedimiento judicial en la vía civil y la revictimización denunciada, la defensa legal de Sasha Sokol confirmó que emprenderá acciones por la vía penal contra el productor Luis de Llano por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.