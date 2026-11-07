La dirigencia de Somos, partido político de reciente institución, está integrada por diversos exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), donde ocuparon cargos de relevancia.

Al respecto, el diario La Jornada informó que se ha identificado que al menos 12 extrabajadores del INE, quienes en su momento fueron consejeros o directivos en el instituto, ahora forman parte de Somos.

El caso se dio a conocer en medio de la crisis dentro del INE tras revelarse una serie de asignaciones irregulares de contratos que se registraron a lo largo de varios años.

Somos (Michelle Rojas)

Los 12 exfuncionarios del INE que están en Somos

El 25 de junio de 2026, Consejo General del INE aprobó por unanimidad el registro de la organización “Personas Sumando en 2025” como partido político nacional que actualmente lleva por nombre Somos.

Desde su conformación, la fuerza política enfrentó distintas disyuntivas por las que incluso se vio obligada a cambiar de nombre y ahora es señalada por estar integrada por figuras controversiales.

Lo anterior debido a que se reveló que en la dirigencia de Somos hay al menos 12 exfuncionarios del INE que pasaron por el instituto durante el periodo en el que se otorgaron contratos de forma irregular:

Ana Laura Martínez de Lara, exdirectora de Administración

Guadalupe Acosta Naranjo, exrepresentante del PRD ante el Consejo General del INE, aunque dicho vínculo fue político-electoral

Roberto Heycher Cardiel Soto, exencargado de la Secretaría Ejecutiva

Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo

Carlos Ferrer, exresponsable de lo Contencioso en el instituto

René Miranda Jaimes, exdirector del Registro Federal de Electores

César Ledesma Ugalde, exintegrante del Registro Federal

Leonardo Valdés Zurita, exconsero presidente en el antiguo IFE

Marco Antonio Baños, exconsejero del INE

Rodrigo Morales Manzanares, exmando del instituto

Lorenzo Córdova, expresidente del INE

Maricarmen Alanís, exsecretaria ejecutiva y exmagistrada

Hasta el momento ni la dirigencia del partido político, ni ningún representante del mismo se ha pronunciado o emitido algún deslinde debido al tema.

Somos (Eduardo Díaz)

Directivos de Somos estuvieron en el INE durante periodo de controversias

Cabe destacar que el dato de los 12 exfuncionarios del INE en la dirigencia de Somos, se destapó mientras el instituto enfrenta una crisis tras la renuncia de Guadalupe Taddei por la asignación de contratos.

Dicha crisis estalló tras revelarse una presunta red de corrupción donde 5 empresas simulaban competencia para obtener contratos de material electoral por 2,461 millones de pesos entre 2014 y 2025.

Esta temporalidad es clave, pues Edmundo Jacobo, actual titular del Centro de Formación y Profesionalización Política en Somos, estuvo en el INE de 2014 a 2023, periodo en que operó la red de proveedores.

Asimismo, Ana Laura Martínez, hoy secretaria de finanzas de Somos, fue directora de Administración del INE hasta abril de 2023, área donde se procesaban las compras y el gasto del instituto.