Tras el rechazo de Sasha Sokol a la disculpa pública de Luis de Llano, su equipo de abogados apuntó el principal problema del productor, subrayando que volvió a caer en la revictimización.

Asimismo, la defensa de Sasha Sokol enunció punto por punto los motivos por los que Luis de Llano deberá hacer una nueva disculpa pública conforme a la sentencia aprobada por, incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Defensa de Sasha Sokol argumenta el rechazo a la disculpa de Luis de Llano

Casi de forma inmediata la cantante Sasha Sokol anunció públicamente que Luis de Llano no había seguido los lineamientos impuestos por el juez para la disculpa que debía darle de forma pública tras su denuncia.

Ahora, con un comunicado por los abogados de la exmiembro de Timbiriche, se apuntó que el rechazo es inminente pues Luis de Llano volvió a revictimizarla compartiendo una disculpa que ni siquiera reconoce su posición de poder pese a la diferencia de 25 años, cuando tuvieron la ‘relación’.

Asimismo, como argumento, la defensa de Sasha Sokol enunció punto por punto el que la disculpa no sea efectiva:

Incumplimiento de la sentencia: El juzgado aprobó el “texto preciso” con el que Luis de Llano debía ofrecer la disculpa, pero las palabras que él pronunció son “sustancialmente distintas”.

“La disculpa pública no es concesión suya, sino un derecho de Sasha [Sokol]”. Defensa de Sasha Sokol.

Defensa de Sasha Sokol argumenta el rechazo a la disculpa de Luis de Llano. (@SashaSokol)

Incumplimiento del procedimiento judicial : Luis de Llano debía entregar primero la grabación para que fuera revisada incluso por Sasha Sokol, pero él “ignoró ese procedimiento”.

: Luis de Llano debía entregar primero la grabación para que fuera revisada incluso por Sasha Sokol, pero él “ignoró ese procedimiento”. Reiterada desobediencia: Luis de Llano ha desobedecido reiteradamente las órdenes judiciales, y hoy “vuelve a desafiar a los tribunales”, pretendiendo “mantenerse impune” a la justicia.

Asimismo, la defensa argumenta que el video publicado por Luis de Llano y adecuado bajo su propio criterio, hace una “burla de la justicia” buscando confundir a la opinión pública.

Defensa de Sasha Sokol argumenta el rechazo a la disculpa de Luis de Llano. (@SashaSokol)

Sasha Sokol seguirá en búsqueda de la justicia sobre Luis de Llano

La cantante Sasha Sokol subrayó que en aras de que Luis de Llano sigue sin cumplir la sentencia que le dio el Tribunal, insistirá en obtener justicia y que el productor responda a las acciones legales ordenadas.