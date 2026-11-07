La comunidad académica mexicana se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Marco Tulio Pedroza Amarillas, investigador y docente vinculado a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Su localización ocurrió después de varios días de incertidumbre, luego de que familiares, colegas y estudiantes impulsaran esfuerzos para dar con su paradero tras la pérdida de contacto registrada en octubre.

La noticia de la muerte de Marco Tulio Pedroza Amarillas ha generado muestras de pesar en distintos círculos universitarios, que han solicitado respeto y acompañamiento para la familia durante este periodo de duelo.

Marco Tulio Pedroza (Especial)

Marco Tulio Pedroza Amarillas desapareció el 16 de octubre

El 7 de noviembre de 2026 se ha confirmado la muerte del académico Marco Tulio Pedroza Amarillas, cuya desaparición había sido reportada tras perderse todo contacto con él a partir del 20 de octubre.

La localización sin vida del profesor fue confirmada por su sobrina, Marina Pedroza.

A través de un mensaje dirigido a la opinión pública, Marina Pedroza compartió el sentir de sus allegados:

Con alivio y profundo dolor comparto que hemos localizado a mi tío Marco Tulio Pedroza Amarillas. Pido respeto en estos momentos tan difíciles que atravesamos familiares y amigos. Que no se hagan chismes ni conjeturas. Por el momento es toda la información que tenemos Marina Pedroza, sobrina de Marco Tulio Pedroza Amarillas

De igual manera, el colectivo de comunicación Radio Zapote dio a conocer en sus redes oficiales que la propia familia les notificó el desenlace.

El docente, de 47 años de edad, fue visto por última vez impartiendo clases presenciales en la BUAP el 16 de octubre.

Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo lo ubicaron en su residencia de la colonia San Miguel Chapultepec entre el 16 y el 19 de octubre, fecha en la que sostuvo una reunión de trabajo en modalidad virtual.

Marco Tulio Pedroza (Especial)

Ante su ausencia imprevista y la falta de respuesta a los mensajes dirigidos a su teléfono celular, se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

La comunidad académica y sus seres queridos han reiterado la solicitud de respeto para la familia de Marco Tulio Pedroza Amarillas durante este periodo de duelo.