Sasha Sokol continuará buscando justicia y que Luis de Llano cumpla con su sentencia; lo señalan de revictimizar a la cantante y de incumplir con el procedimiento judicial.

Luis de Llano compartió un mensaje el 2 de noviembre, el cual pretendía que fuera la disculpa pública que se estableció en su sentencia, pero no cumplía con las medidas que determinó la jueza del caso.

Sasha Sokol exige que Luis de Llano cumpla su sentencia

El 6 de noviembre, Sasha Sokol compartió un comunicado de sus abogados donde se reitera que el mensaje compartido por Luis de Llano no cumple con lo acordado en su sentencia, ya que no reconoce su responsabilidad tras haber abusado de una menor.

Por lo tanto, los abogados de Sasha Sokol confirman que Luis de Llano está incumpliendo con su sentencia y sustituyó el texto aprobado previamente por un juzgado, por otro.

Defensa de Sasha Sokol argumenta el rechazo a la disculpa de Luis de Llano. (@SashaSokol)

La disculpa de Luis de Llano debía ser revisada previamente por Sasha Sokol y aprobada por una juez para que se difundiera, paso que no cumplió el productor.

Sasha tenía derecho a revisarla y solo después de la revisión correspondía a la juez autorizar su difusión. Luis de Llano ignoró todo ese procedimiento, difundiendo una supuesta disculpa que nuevamente revictimizó a Sasha Sokol. Abogados de Sasha Sokol

Por lo tanto, la defensa legal de Sasha Sokol exige el cumplimiento de la resolución judicial contra Luis de Llano y todo indica que la cantante procederá por la vía penal en contra del productor.

Sasha Sokol es revictimizada por Luis de Llano una vez más

El mensaje compartido por Luis de Llano provocó que Sasha Sokol fuera revictimizada de nuevo al ignorar el procedimiento correspondiente para presentar la disculpa pública.

Luis de Llano ignoró todo ese procedimiento, difundiendo una supuesta disculpa que nuevamente revictimizó a Sasha Sokol. Sasha Sokol

Sasha Sokol reveló que Luis de Llano tenía prohibido mencionar su nombre, salvo para dar la disculpa ordenada por el juez y al nombrarla volvió a incumplir su sentencia.

Por lo pronto, Luis de Llano no se ha manifestado por el rechazo a su mensaje, el cual quiso pasar como la disculpa pública que determina su sentencia.