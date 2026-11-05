La cantante Sasha Sokol de 56 años de edad, rechazó la disculpa pública que Luis de Llano dio por el abuso que cometió cuando ella tenía 14 años y además, adelantó acciones por la vía penal.

Sasha Sokol dejó claro que la disculpa pública de Luis de Llano no fue como se pactó en el tribunal y aunque esta denuncia fue por la vía civil, ahora iría por la vía penal.

Sasha Sokol no acepta disculpas de Luis de Llano y explica sus motivos

Luis de Llano publicó un video con una disculpa pública a Sasha Sokol luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el delito por la denuncia de la cantante.

Entre la sentencia que Luis de Llano debía cumplir por el delito, era una disculpa pública. Sin embargo, Sasha Sokol ya la rechazó asegurando que no fue así como se pactó en el tribunal que debía hacerla.

La cantante explicó que a inicios de 2026 se pactó con el productor de Timbiriche un texto que debía leer para la disculpa, pero en la publicación que realizó no hizo caso a ello.

“La disculpa debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”. Sasha Sokol, cantante.

Sasha Sokol ahora emprenderá acciones penales contra Luis de Llano

Además de que Sasha Sokol rechazó la disculpa pública que Luis de Llano ofreció, pues no fue como quedaron ante el tribunal, anunció acciones penales en su contra.

Debido a que el abuso del que la cantante fue víctima ya había prescrito, se emprendió una denuncia en materia civil por el abuso. Sin embargo, ahora accionaría por la vía penal.

En el comunicado que Sasha Sokol lanzó sobre la disculpa pública de Luis de Llano, presentó al equipo de abogados que la representará en materia penal.

“A partir de ahora, Zinser y Asociados será también mi equipo de abogados en materia penal”. Sasha Sokol, cantante.

Sasha Sokol rechaza la disculpa pública de Luis de Llano. (@SashaSokol)

Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué denuncias en materia penal serán las que Sasha Sokol busque para Luis de Llano.

Por otra parte, en palabras de la abogada Marcela Torres, las acciones penales irían argumentadas bajo el artículo 284 por Desobediencia y Resistencia de Particulares del Código Penal del DF, que la misma ley determina en caso de incumplir con las acciones en materia civil.