La casa del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue vandalizada la mañana del 10 de mayo como protesta por Esperanza Miranda Molinar.

Las paredes de la casa del senador por Morena amanecieron con pintas; además, un arreglo funerario fue dejado en la entrada del domicilio.

Cabe recordar que Esperanza Miranda Molinar es la antigua dueña del predio, quien señaló a Javier Corral por el despojo de la propiedad.

Vandalizan casa de Javier Corral y recuerdan despojo contra Esperanza Miranda Molinar

La casa de Javier Corral ubicada en la colonia Partido Romero en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue vandalizada el 10 de mayo, en recuerdo del despojo contra Esperanza Miranda Molinar.

Las bardas perimetrales del domicilio, ubicado en la esquina de Ignacio de la Peña y Costa Rica, fueron encontradas la mañana del domingo con la leyenda: “D.E.P. Esperanza Miranda Molinar. Descanse en paz”.

Esto como protesta tras la muerte de Esperanza Miranda Molinar, quien denunció haber sido despojada del inmueble por el ahora senador por Morena.

Tras conocerse el hecho, elementos de la policía municipal arribaron al lugar para levantar el reporte correspondiente y retirar el arreglo floral.

Hasta el momento ni Javier Corral ni las autoridades del estado se han pronunciado respecto a este acontecimiento.

Esperanza Miranda Molinar denunció por despojo a Javier Corral en Chihuahua

Esperanza Miranda Molinar, quien murió el pasado 2 de mayo a los 98 años de edad, había denunciado el despojo de su propiedad por parte de Javier Corral.

De acuerdo con lo denunciado por Esperanza Miranda Molinar, Javier Corral se aprovechó de su vulnerabilidad como adulta mayor y la presionó hasta conseguir lo que ella calificaba como un despojo.

El exgobernador de Chihuahua adquirió la propiedad en febrero de 2017 por un millón 200 mil pesos.

Sin embargo, los hijos de la adulta mayor resaltaron que Javier Corral se aprovechó de la edad de su madre, quien padecía demencia senil y ludopatía.

Cabe señalar que la controversia por la compra de dicha vivienda se extendió a la de un predio colindante de 14.70 metros cuadrados ubicado frente al anterior domicilio de Miranda Molinar, ubicado sobre la calle Costa Rica.

Estos predios forman parte de la investigación por daño al erario del estado contra Javier Corral por 98.6 millones de pesos, presuntamente cometido durante su periodo como gobernador.