¿La Ley Olimpia puede aplicarse para el video de policías en patrulla en Ciudad de México (CDMX)? Te decimos si la divulgación de este contenido puede ser considerado y penado como un delito.

Recientemente se viralizó el video de policías de CDMX teniendo intimidad dentro de una patrulla y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya estaría realizando las investigaciones correspondientes.

La activista Olimpia Coral Melo criticó la difusión del video de policías en patrulla CDMX y señaló este acto como violencia digital; te decimos porque sí podría aplicarse la Ley Olimpia en este caso.

Nuevas patrullas de CDMX (SSC vía X)

Ley Olimpia podría aplicarse en el video de policías en patrulla CDMX; los detalles

De acuerdo con la información, la Ley Olimpia sí podría aplicarse en el video de los policías teniendo intimidad en una patrulla de CDMX, pues divulgar contenido sexual ya es considerado como un delito.

La Ley Olimpia sanciona el difundir contenido íntimo o sexual sin consentimiento y este acto se tipifica como violencia digital por el Código Penal en CDMX como un “delito contra la intimidad sexual”.

Por esta razón, las personas que compartan el video de policías en patrulla CDMX pueden ser sancionado por Ley Olimpia y ser acreedores a las siguientes infracciones:

De 4 a 6 años de prisión, según el caso

De entre 56 mil 570 pesos y 113 mil 140 pesos de multa

Ley Olimpia sobre violencia digital (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Ley Olimpia podría aplicarse para el video de policías en patrulla CDMX; activista critica divulgación

La activista Olimpia Coral Melo rechazó que se esté divulgando el video de policías en patrulla en CDMX y dijo que compartir este contenido íntimo es violencia digital, como lo dicta la Ley Olimpia.

Olimpia Coral Melo comentó que, pese a que ocurrió en un espacio público, el caso del video de policías en patrulla CDMX no debe tratarse como “nota viral” y bajo un ángulo amarillista.

Asimismo, la creadora de la Ley Olimpia pidió que se deje de compartir el video de policías en patrulla CDMX ya que afecta a las personas que aparecen en él, “principalmente a la mujer expuesta”.