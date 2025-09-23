Citlalli Hernández da seguimiento a la denuncia de Berenice Urquidez contra José Antonio García García por violencia familiar, bigamia y amenazas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, ya se encuentra al tanto de la denuncia contra José Antonio García, ex diputado federal de Morena.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la denuncia de Berenice Urquidez contra José Antonio García García.

De manera contundente, Claudia Sheinbaum destacó que Citlalli Hernández le daría el seguimiento a la denuncia por violencia física, psicológica y económica contra José Antonio García, conocido como Pepe Toño.

“Entiendo que Citlalli ya está en contacto con ella, sino para que pueda contactarla” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum puntualizó que su gobierno se encuentra abierto para ayudar a cualquier mujer que sufra de violencia.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum puntualizó que se cuenta con un protocolo para que las víctimas reciban la ayuda necesaria.

“A cualquier mujer que sea víctima de violencia llamen al *079, opción 1, no solamente son compañeros que responden el teléfono, sino que es un protocolo que tenemos” Claudia Sheinbaum

La respuesta de Claudia Sheinbaum, se dio luego de que Berenice Urquidez denunció que su caso no había sido escuchado y pedía el apoyo de la presidenta y la gobernadora Delfina Gómez.

Ya que quería garantizar su seguridad y la de su hijo y que se pueda aplicar la ley en contra de José Antonio García García.

Berenice Urquidez (Tomada de video )

Esto se sabe sobre la denuncia de Berenice Urquidez contra José Antonio García García

Berenice Urquidez denunció a José Antonio García García por violencia física, psicológica y económica por más de una década.

En su denuncia, Berenice Urquidez señaló que vivió una etapa de terror junto a José Antonio García García, quien la habría amenazado directamente en varias ocasiones.

Berenice Urquidez señaló que el ex diputado federal de Morena quiere desconocer a su hijo de actualmente seis años de edad.

De acuerdo con Berenice Urquidez, José Antonio García García incurrió en bigamia al casarse con otra mujer sin haberse divorciado de ella.

Berenice Urquidez interpuso un recurso de queja ante la comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena con el objetivo de que se de seguimiento a su caso.

José Antonio García García es un militante activo de Morena, por lo que Berenice Urquidez confía en que se inicie una investigación exhaustiva por posibles hechos constitutivos de delito en agravio de ella y su hijo.

Berenice Urquidez espera que se dé seguimiento a su queja y se impongan las sanciones correspondientes en contra de José Antonio García García.

José Antonio García (@pepegarciamx / Instagram )

Protestan en contra de José Antonio García por violencia contra Berenice Urquidez

El pasado 18 de septiembre, más de 500 mujeres se manifestaron para exigir la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) justicia en el caso contra el exdiputado federal de Morena.

La protesta inició en las Torres de Satélite y recorrió el Periférico Norte hasta la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSyG).

Durante la protesta las mujeres exigieron cárcel para José Antonio García -conocido como Pepe Toño-, acusado de violencia física, psicológica y económica.

Cabe recordar que no es la primera vez que se acusa a José Antonio García García de violencia.

En 2023 José Antonio García violentó a través de su cuenta de Facebook a la servidora pública de Huixquilucan Karolina Garduño.

José Antonio García realizó señalamientos sin fundamentos contra Karolina Garduño.

Karolina Garduño puso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y un escrito ante la JUCOPO de la Cámara de Diputados, solicitando sea retirado de su cargo.