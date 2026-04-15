Autoridades de Michoacán localizaron la camioneta en la que viajaba Rogelio Portillo, director de Bienestar en Huetamo y ex candidato de Morena, desaparecido desde el 28 de marzo de 2026.

El vehículo fue hallado completamente calcinado en la carretera Tzitzio‑Apatzingán, a la altura de Siete Carreras, municipio de Tiquicheo.

Aunque la Fiscalía de Michoacán emitió una ficha de búsqueda con sus datos personales y físicos, hasta ahora no hay rastro de Rogelio Portillo.

La preocupación por la desaparición aumenta ante la posibilidad de que Portillo haya sido víctima de un delito.

Rogelio Portillo Jaramillo (Facebook)

Rogelio Portillo, director de Bienestar en Huetamo y ex candidato de Morena permanece desaparecido

A pesar del hallazgo de las autoridades de Michoacán, de este vehículo en el que circulaba Rogelio Portillo, hasta ahora no existen reportes de que el funcionario haya sido encontrado.

Por su parte la Fiscalía de Michoacán emitió una ficha de búsqueda del ex candidato con datos personales y físicos como:

Nombre: Rogelio Portillo Jaramillo

Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1978

Edad: 47 años

Nacionalidad: Mexicana

Género: Masculino

Estatura: 1.68 metros

Peso: 76 kg

Complexión: Mediana

Tez: Moreno claro

Cabello: Ondulado, corto, entrecano

Ojos: Verdes, medianos

Cicatriz en una de las clavículas

Camisa blanca con rayas negras

Pantalón de mezclilla azul oscuro

Zapatos de vestir color café

Ficha de búsqueda de Rogelio Portillo Jaramillo (Especial)

Temen que Rogelio Portillo haya sido víctima de un delito

Además la misma FGE de Michoacán al dar a conocer la ficha de búsqueda de Rogelio Portillo, afirmó que existe una preocupación de las autoridades de que el funcionario haya sido víctima de algún delito, así como por su integridad.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la desaparición del ex candidato de Morena, quién en 2021, también fue señalado por la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), de narcotráfico.

Según la DEA Rogelio Portillo era señalado por conspiración para traficar droga en Houston, Texas y pertenecía a su lista de los fugitivos más buscados.