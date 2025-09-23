Con el respaldo del Colectivo Artemisas y la Fundación Delos, Berenice Urquidez denunció al diputado federal de Morena, José Antonio García.

Berenice Urquidez denunció públicamente al exdiputado federal de Morena José Antonio García por violencia física, psicológica y económica durante más de diez años.

Acompañada de del Colectivo Artemisas y la Fundación Delos, Berenice Urquidez confesó que teme por su vida luego de que ha recibido amenazas de muerte durante y después de su matrimonio.

Berenice Urquidez incluso aseveró que José Antonio García le dijo que “no tenía miedo de matar a una mujer”.

De acuerdo con Berenice Urquidez desde el 2018 ha enfrentado múltiples agresiones y omisiones legales.

Entre las que se incluye abandono económico, falsificación de documentos en un juicio de divorcio y una denuncia por bigamia.

Explicó que durante los cuatro años que estuvieron casados, ella se ha enfrentado un calvario mientras que José Antonio García ha intentado callarla.

Berenice Urquidez pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez.

Berenice Urquidez destacó que vivió una etapa de terror al vivir encerrada en un cuarto sin salir, por el temor de ser asesinada.

En ese sentido, Berenice Urquidez señaló que José Antonio García está desquiciado y resaltó que cuando toma se transforma en un monstruo.

Berenice Urquidez denunció que José Antonio García ‘Pepe Toño’ quiere desconocer a su hijo, que actualmente tiene 6 años de edad.

Carlos Mata Presidente de la Fundación Delos señaló que se ha presentado denuncias legales contra José Antonio García:

Investigación por bigamia abierta en diciembre de 2023

Violencia durante el embarazo y abandono del hogar

Incumplimiento de obligaciones alimentarias

En conversación con los medios, Berenice Urquidez destacó que José Antonio García incurrió en bigamia al casarse con otra mujer sin haberse divorciado de ella.

Realizaron protesta en favor de Berenice Urquidez y piden cárcel para José Antonio García, ex diputado federal de Morena

El pasado 18 de septiembre, más de 500 mujeres se manifestaron para exigir la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) justicia en el caso contra el exdiputado federal de Morena.

La protesta inició en las Torres de Satélite y recorrió el Periférico Norte hasta la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSyG).

Durante la protesta las mujeres exigieron cárcel para José Antonio García -conocido como Pepe Toño-, acusado de violencia física, psicológica y económica.

En la protesta, Berenice Urquidez aseguró que no “se va a callar y llegará hasta las últimas consecuencias.