El ex diputado federal de Morena, José Antonio García, se encuentra en medio de la polémica luego de que fue señalado por su esposa de violencia.

Berenice Urquidez rompió el silencio y acusó a José Antonio García -conocido como Pepe Toño- por violencia familiar, bigamia y amenazas.

¿Quién es José Antonio García, ex diputado federal de Morena?

José Antonio García es un ex diputado federal de Morena que nació el 10 de noviembre de 1979.

José Antonio García (@pepegarciamx / Instagram )

A lo largo de su trayectoria, José Antonio García -conocido como Pepe Toño- ha protagonizado algunas polémicas.

Como la que sucedió el 14 de septiembre de 2025 cuando fue acusado de armar escándalo en la cantina El tío Gil ubicada en la cabecera municipal de Huixquilucan.

Testigos relataron que el ex diputado federal de Morena ingresó al establecimiento y de manera prepotente e intimidatoria gritó que iba a matar a todos.

De acuerdo con los reportes, José Antonio García iba acompañado de una persona armada, sin embargo fueron sacados del lugar a golpes y empujones.

Medios señalaron que José Antonio García iba en aparente estado de ebriedad.

¿Cuántos años tiene José Antonio García, ex diputado federal de Morena?

José Antonio García tiene 45 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Antonio García, ex diputado federal de Morena?

José Antonio García se casó con Berenice Urquidez, quien lo denunció públicamente por haber violencia física, psicológica y económica durante más de diez años.

Berenice Urquidez incluso reveló que José Antonio García habría cometido bigamia al casarse con otra mujer, sin haberse divorciado de ella.

Berenice Urquidez (Tomada de video )

¿Qué signo zodiacal es José Antonio García, ex diputado federal de Morena?

José Antonio García es del signo zodiacal Escorpio.

De acuerdo con la astrología, las personas regidas bajo el signo de Escorpio son intensas, magnéticas, apasionadas y decididas.

Cuentan con una profunda intuición y capacidad de análisis, aunque son leales, también pueden ser posesivas, celosas y rencorosas.

¿Cuántos hijos tiene José Antonio García, ex diputado federal de Morena?

Berenice Urquidez denunció que José Antonio García no quiere reconocer a su hijo que actualmente tiene seis años de edad.

En su demanda, Berenice Urquidez acusó a José Antonio García ´por no cumplir con la pensión alimentaria del menor.

En sus redes sociales, José Antonio García se presume con una pequeña de nombre María Regina.

¿Qué estudió José Antonio García, ex diputado federal de Morena

José Antonio García es licenciado en Derecho.

¿En qué ha trabajado José Antonio García, ex diputado federal de Morena?

José Antonio García es un ex panista mexiquense, que antes de unirse a Morena criticaba a la 4T.

Durante años, José Antonio García lanzó dardos contra la Cuarta Transformación y hasta contra la hoy gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, cuando era secretaria de Educación Pública.

Berenice Urquidez denunció a José Antonio García, ex diputado federal de Morena, por violencia

Berenice Díaz Urquidez denunció a José Antonio García García por violencia psicológica, física y económica.

Acompañada por la Fundación Delos y el Colectivo Artemisas, Berenice Díaz Urquidez reveló que vivió un infierno a lado del ex diputado federal de Morena.

Berenice Díaz Urquidez acusó que ha recibió varias amenazas directas por parte de José Antonio García García, incluso le dijo que “no tenía miedo de matar a una mujer”.

En su denuncia, Berenice Díaz Urquidez pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez.