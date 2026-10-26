Citlalli Hernández acusó que las críticas contra Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), estuvieron marcadas por misoginia, por los cuestionamientos personales que se dieron.

La morenista sostuvo que parte de la conversación pública dio por hecho que existía una relación sentimental entre Guadalupe Taddei y un proveedor del INE, algo que no se le hubiera señalado a un hombre.

Yo sí creo que hay misoginia porque damos por hecho que Taddei tuvo una relación sentimental con el contratista y una cantidad de memes. No hay este mismo juicio con hombres cometiendo corrupción. Citlalli Hernández

Citlalli Hernández defiende a Guadalupe Taddei ante críticas y acusa misoginia

En la mesa de debate de López-Dóriga, Citlalli Hernández señaló que gran parte de la conversación sobre Guadalupe Taddei era sobre la presunta relación de la exfuncionaria con un proveedor del INE, lo que desató una oleada de memes.

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Mario Jasso)

Hernández consideró que este tipo de señalamientos refleja un trato diferenciado hacia las mujeres en la vida pública, particularmente cuando enfrentan acusaciones relacionadas con posibles irregularidades.

Durante su intervención, Citlalli Hernández aclaró que señalar un posible componente de misoginia en las críticas no significa defender o encubrir presuntas conductas indebidas de Guadalupe Taddei.

En ese sentido, manifestó su apoyo a las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades.

Asimismo, calificó la renuncia de Guadalupe Taddei como una decisión acertada y de responsabilidad institucional, al considerar que su permanencia podría afectar al instituto en medio de la controversia.

Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano rechazó que las críticas contra Guadalupe Taddei deban interpretarse como un caso de misoginia o linchamiento público.

Viggiano argumentó que un hombre enfrentaría cuestionamientos similares ante acusaciones de esa gravedad y sostuvo que la igualdad también implica exigir rendición de cuentas, independientemente del género de las personas involucradas.