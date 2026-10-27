A unas horas de confirmarse la renuncia de Guadalupe Taddei, el diputado Ricardo Monreal anticipó cuándo iniciará el proceso para elegir al próximo titular del Instituto Nacional Electoral (INE).

La conclusión del proceso se llevará a cabo en cuatro o cinco semanas, como lo he venido diciendo. Mañana tendrán el borrador de la convocatoria del INE. Ricardo Monreal, diputado de Morena

En conferencia de prensa, el líder parlamentario estimó que todo el procedimiento podría durar de cuatro a cinco semanas, por lo que la nueva presidencia podría quedar definida hacia finales de noviembre.

Monreal anticipa el arranque del proceso para elegir al próximo titular del INE (Especial)

¿Cuándo se elige al nuevo titular del INE? Ricardo Monreal revela calendario del proceso

Al brindar más detalles sobre la renuncia de Taddei, el también coordinador de los diputados de Morena señaló que el escrito de renuncia se esperaba alrededor de las 15:00 horas del 26 de octubre de 2026.

Con ello, Ricardo Monreal dijo que la Jucopo se reuniría al día siguiente, a las 8:30 horas, para revisar los términos de la convocatoria para elegir a un nuevo titular del INE.

Agregó que el borrador se consultaría con los grupos parlamentarios y que existía la posibilidad de someterlo a consideración del Pleno el miércoles 28 de octubre.

Si se aprueba, empezaría a contar el plazo previsto para el procedimiento, cuya finalización calculó en unas cuatro o cinco semanas para conocer a la o el nuevo titular del INE, confirmó Ricardo Monreal.

He estado conversando con todos, para buscar una ruta lo más confiable posible, lo más segura, lo más pulcra desde el punto de vista constitucional y legal. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Galo Cañas Rodríguez)

Ricardo Monreal apuesta para que la nueva titular del INE sea una mujer

Al ser consultado sobre si la próxima titular del INE debe ser mujer, Ricardo Monreal resaltó el principio de paridad, proponiendo que sea una mujer quien suceda a otra, en este caso a Guadalupe Taddei.

Yo me inclino porque sea mujer la que sustituya a la mujer que está renunciando. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Sobre la duración del encargo, señaló que la persona designada deberá cumplir el periodo restante de seis años y no comenzar uno nuevo de nueve años.

Aunque hasta ahora no se ha definido a uno de los 10 consejeros para ocupar la titularidad del INE, en los últimos días han sonado con fuerza Arturo Manuel Chávez López y Carla Astrid Humphrey Jordan.