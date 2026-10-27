La Cámara de Diputados recibió la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), informó Raúl Bolaños-Cacho Cué, quien señaló que el documento será turnado a las instancias legislativas correspondientes para iniciar el procedimiento parlamentario.

A través de sus redes sociales, el legislador Raúl Bolaños-Cacho Cué destacó que el proceso para elegir a la persona que encabezará el organismo electoral, representa una oportunidad para fortalecer las instituciones democráticas mediante el diálogo y la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Recibimos la renuncia de Guadalupe Taddei al frente de la presidencia del Consejo General del @INEMexico.



Se dará cuenta al pleno de la Cámara de @Mx_Diputados y a la Junta de Coordinacion Política, para llevar a cabo el procedimiento parlamentario correspondiente.



Las y los… pic.twitter.com/oD48H53FsT — Raúl Bolaños-Cacho Cué (@RaulBCCue) October 26, 2026

Raúl Bolaños garantiza diálogo para elegir al nuevo presidente del INE

Raúl Bolaños-Cacho Cué indicó que se dará cuenta de la renuncia de Guadalupe Taddei ante el pleno de la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órganos que participarán en el procedimiento correspondiente para definir la sucesión en la presidencia del INE.

Bolaños-Cacho Cué subrayó la importancia de alcanzar consensos que permitan dar certeza al proceso de selección del INE, en un momento relevante para la organización y el funcionamiento de las instituciones electorales del país.

Por su parte, Ricardo Monreal también fue notificado de la recepción del oficio relacionado con la renuncia de Taddei, de acuerdo con los reportes sobre el procedimiento legislativo.

Raúl Bolaños Cacho Cué, diputado federal del PVEM. (raulbccue/Instagram )

¿Cuánto tardará la elección del nuevo titular del INE?

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, previó que encontrar a la persona que sustituirá a Guadalupe Taddei podría tomar alrededor de cinco semanas, de acuerdo con declaraciones difundidas por medios de comunicación.

Durante ese periodo, las instancias legislativas deberán avanzar en el procedimiento para definir el relevo, por lo que la expectativa es que el proceso permita construir los acuerdos necesarios para concretar la designación y brindar certidumbre institucional.

La renuncia de Guadalupe Taddei abre así una nueva etapa para el INE, mientras la Cámara de Diputados prepara los pasos parlamentarios para resolver quién asumirá la presidencia del organismo electoral.