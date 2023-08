El periodista Ciro Gómez Leyva compartió que, a 8 meses del atentado que sufrió en diciembre de 2022 cuando se dirigía a su casa, hay un importante giro en esta investigación.

Desde Twitter Ciro Gómez Leyva, agradeció a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) por las investigaciones realizadas.

Sin embargo, al ver que continúa en la incertidumbre sobre el autor intelectual del atentado, ha decidido pedir apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR).

Ciro Gómez Leyva compartió que va a pedir apoyo a la FGR para la investigación del atentado que sufrió el pasado 15 de diciembre.

Específicamente buscará el apoyo de la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) para que se llegue a el o los responsables que lo quisieron matar.

Por otra parte, desde su programa en Radio Fórmula, “Por la mañana”, compartió que muchos conocidos que no están relacionados con el medio mostraron su preocupación por la incertidumbre en el caso.

Ciro Gómez Leyva aclaró que no tiene idea alguna de dónde salió el atentado contra su vida en el 15 de diciembre de 2022, por lo que decidió pedir el apoyo de la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión.

“¿Pero quién fue? Ni idea. ¿Fue alguien desde el poder?, no sé. ¿Fue alguien para generarle caos al poder?, no lo sé. ¿Fue derivado, fue alguien que quiso cobrarnos un computrabajo? no lo sé, cobrarnos con la vida un trabajo que difundimos quizás en este espacio, no lo sé. Y por lo tanto, después de platicarlo con ustedes, consideramos pedir el apoyo de la otra instancia del Estado a la que podemos acudir que es la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión”

Ciro Gómez Leyva