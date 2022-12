El periodista Ciro Gómez Leyva fue víctima de un atentado la noche del 15 de diciembre de 2022 y a tan sólo 200 metros de su casa en la Ciudad de México (CDMX).

El periodista de 65 años de edad indicó que fue agredido a tiros por sujetos a bordo de una motocicleta mientras él conducía su camioneta de regreso a su casa.

En dicho sentido, Ciro Gómez Leyva informó que ya dio aviso oportuno a las autoridades de la CDMX.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades.”

Ciro Gómez Leyva, periodista