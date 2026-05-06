Segob niega que Estados Unidos investigue a Mario Delgado y Adán Augusto López

La Secretaría de Gobernación (Segob) desestimó las versiones que aseguraban supuestas investigaciones del gobierno de Estados Unidos en contra de los políticos morenistas Mario Delgado y Adán Augusto López.

Fue el periodista Mario Di Constanzo quien relevó la presuntas indagatorias contra Mario Delgado y Adán Augusto López, quienes dijo habrían sido informados por la propia Segob de dicha situación.

Esto se da en medio de los señalamientos de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico.

Segob rechaza investigación de Estados Unidos contra Mario Delgado y Adán Augusto López

A través de una publicación en sus redes sociales, la Segob rechazó de manera contundente que se le haya informado a Mario Delgado y Adán Augusto López de una presunta investigación por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con los señalamientos periodísticos, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, contactó personalmente a los políticos morenistas.

El motivo de ello sería para comunicarles que Estados Unidos solicitó, presuntamente, información de sus movimientos financieros a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Sin embargo, la Segob aclaró que no existe notificación alguna respecto a procesos legales en el extranjero que involucren a Mario Delgado y Adán Augusto López.

El objetivo de su mensaje, el cual fue compartido con la palabra “Falso” en mayúsculos y color rojo, fue desmentir tajantemente los rumores que cobraron fuerza en redes sociales, en medio de los señalamientos contra Rocha Moya.