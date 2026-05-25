La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, presentó en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el programa “Cátedras de la Diáspora Mexicana”.

Rosaura Ruiz reveló que este nuevo programa es una nueva estrategia que busca fortalecer los vínculos con investigadores mexicanos que desarrollan su trabajo académico en el extranjero.

“Son una apuesta para construir una comunidad científica global vinculada con México” Rosaura Ruiz

“Cátedras de la Diáspora Mexicana” llegará a la mañanera

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rosaura Ruiz explicó que esta iniciativa permitirá integrar a científicas y científicos mexicanos radicados fuera del país en proyectos de investigación, formación académica y colaboración con instituciones nacionales, como parte de la política científica impulsada por el gobierno federal.

Asimismo, Rosaura Ruiz detalló que este nuevo espacio tendrá presencia dentro de la mañanera de Sheinbaum para dar a conocer perfiles, investigaciones y aportaciones de especialistas mexicanos en distintas áreas del conocimiento.

La intención, señaló Rosaura Ruiz, es aprovechar el talento nacional que actualmente trabaja en universidades y centros de investigación internacionales.

El programa forma parte de la estrategia de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en México mediante redes de colaboración global.

Rosaura Ruiz destacó que el proyecto también busca abrir oportunidades para jóvenes investigadores y fortalecer el intercambio académico con instituciones extranjeras.