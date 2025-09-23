Alejandro Esquer Verdugo es senador de Morena y actual presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Su nombre salió a relucir debido a una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) referente a unos oficios firmados por el secretario del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los mismos involucran a la Secretaría de Marina (Semar), bajo la afirmación de seguridad nacional, por lo que en 2022 Presidencia impugnó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

¿Quién es Alejandro Esquer Verdugo? Senador de Morena y ex secretario de AMLO

Rosario Alejandro Esquer Verdugo es un senador de Morena, presidente de la comisión de Comunicaciones y Transporte, así como el ex secretario particular de AMLO, encargado de su agenda como afirmaba en su apartado.

Precisamente, AMLO lo definió como “gente de primera” que contribuyó a su movimiento, como declaró en una de sus conferencias mañaneras de 2024, en la cual reveló que Alejandro Esquer Verdugo buscaría un cargo en las elecciones.

¿Quién es Alejandro Esquer Verdugo? (Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

Asimismo, AMLO señaló que Alejandro Esquer Verdugo llevaba 30 años en su equipo, ya que también fue su secretario particular cuando era jefe de gobierno.

¿Qué edad tiene Alejandro Esquer Verdugo?

Nacido en Ciudad Obregón, Sonora, en 1953, Alejandro Esquer Verdugo tiene 72 años.

¿Quién es la esposa de Alejandro Esquer Verdugo?

La esposa de Alejandro Esquer Verdugo es Alejandra Camacho González, quien fue docente de la Universidad Anáhuac, así como parte corporativa de Pemex desde 2019.

¿Quién es Alejandro Esquer Verdugo? (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

¿Qué estudió Alejandro Esquer Verdugo?

Alejandro Esquer Verdugo es licenciado en Ingeniería Civil por el Instituto Politécnico Nacional.

¿En qué ha trabajado Alejandro Esquer Verdugo?

Referente a la trayectoria de Alejandro Esquer Verdugo, comenzó en la función público desde la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1994.

Después de eso, estos fueron los cargos que ha desempeñado:

Secretario particular de Presidencia, 2018 a 2024

Secretario particular del jefe de gobierno del Distrito Federal

Fungió en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en 1983

Secretario de Finanzas de Morena de 2015-2018

Secretario particular de Porfirio Muñoz Ledo de 1996 a 1999

Actualmente, Alejandro Esquer Verdugo es senador de Morena por representación proporcional, sin ninguna iniciativa desde el inicio de la LXVI Legislatura, según su perfil en el Sistema de Información Legislativa (SIL).