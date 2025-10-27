Lilly Téllez, legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), informó que presentará una propuesta en la Cámara de Senadores para investigar el viaje de Gerardo Fernández Noroña a Palestina.

A través de redes sociales, Lilly Téllez dijo que el tema de la investigación del viaje de Gerardo Fernández Noroña a Palestina debe ser atendido como urgente para que el senador de Morena:

Aclare si solicitó autorización para representar al Senado durante su viaje a Palestina y si fue notificada a la Secretaría de Relaciones Exteriores

Presente oficios o acuerdos que acrediten la autorización

Informe el origen y el monto de los recursos que financiaron su viaje a Palestina

Precise si se cumplió el reporte de transparencia correspondiente

Gerardo Fernández Noroña pide licencia en el Senado para viajar a Palestina (Eduardo Díaz)

Senadora Lilly Téllez pide investigar el viaje de Gerardo Fernández Noroña a Palestina

Lilly Téllez pide al Senado investigar el viaje de Gerardo Fernández Noroña a Palestina por posibles faltas administrativas al aceptar donaciones y viajes no reportados conforme a la ley.

Asimismo, Lilly Téllez exigió que el Senado pida a la Fiscalía General de la República (FGR) que determine si se puede iniciar una carpeta de investigación contra Gerardo Fernández Noroña.

Según la propuesta de la panista, la Secretaría de Relaciones Exteriores también tendría que declarar si tuvo conocimiento, intervino o autorizó el viaje de Gerardo Fernández Noroña a Palestina.