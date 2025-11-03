A través de su cuenta de X (antes Twitter), la activista de 52 años de edad, Ceci Flores ha revelado el hackeo a la página de Madres Buscadoras de Sonora en Facebook.

“Les quiero avisar que me acaba de hackear la cuenta de Facebook de Madres Buscadoras de Sonora. Necesito recuperarla”. Ceci Flores

Con ello, la activista Ceci Flores ha pedido ayuda directa a Facebook para recuperar la cuenta de Madres Buscadoras de Sonora, pues se trata de la herramienta para su labor social.

Misma cuenta de Facebook de Madres Buscadoras de Sonora de la que Ceci Flores precisó es “nuestro canal y la forma en que nos hacen llegar información sobre los desaparecidos” , y en la que cuentan con 1.7 millones de seguidores.

Les quiero avisar que me acaba de hackear la cuenta de Facebook de Madres Buscadoras de Sonora, donde tenemos 1.7 millones de seguidores.



Necesito recuperarla @facebook porque es nuestra herramienta, nuestro canal y la forma en que nos hacen llegar información sobre los… — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) November 3, 2025

¿Cómo se recupera una cuenta de Facebook hackeada? Ceci Flores podría seguir esta ruta

Según, Meta, empresa matriz de Facebook, para recuperar una cuenta hackeada tal y como lo denunció Ceci Flores le ha pasado al perfil de Madres Buscadoras de Sonora, se deben seguir ciertos pasos a través de los canales oficiales de la red social.

Con ello, lo primero que se debe hacer es realizar un reporte de cuentas comprometidas en el sitio de www.facebook.com/hacked.

Reporte en el que la propia red social Facebook guiará para realizar el proceso de recuperación y ayuda para el acceso.

Asimismo, es importante tener los datos correctos, pues para la recuperación de cuentas hackeadas de Facebook, se pedirá la identificación de identidad con código de seguridad por correo electrónico o mensaje de texto.

Tras lograr la verificación, Facebook te indicará cambiar la contraseña y revisar y revertir cualquier cambio que el hacker haya hecho en tu información.

Sin embargo, para lograr esto se debe tener en cuenta que el proceso de recuperación puede tardar desde varias horas y hasta días.

Asimismo, de no funcionar estos pasos, Facebook recomienda realizar una denuncia a las autoridades locales u organismos de ciberseguridad gubernamentales.