El Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, escribió una carta en inglés al juez Brian Cogan para solicitarle un trato justo tras estar más de 8 años recluido en Estados Unidos y enfrentar cadena perpetua.

“En conformidad con las leyes de Estados Unidos, solicitó recibir un trato justo en este país” El Chapo Guzmán

La carta de Joaquín Guzmán Loera es confusa por la gramática y el escaso inglés del narcotraficante, pero solicita a las autoridades estadounidenses que se procuren sus derechos.

Joaquín Guzmán Loera permanece en ADX Florence, una prisión donde es vigilado durante 24 horas.

El Chapo Guzmán envía carta al juez Brian Cogan para solicitar un trato justo

Joaquín Guzmán Loera inicia su carta con un saludo al juez Brian Cogan, del condado de Easton en Nueva York, donde solicita un trato justo y que se protejan sus derechos mientras está recluido.

La carta refleja que El Chapo Guzmán está aprendiendo inglés y es consciente de las enmiendas constitucionales de Estados Unidos.

En el texto, solicita que se respete su derecho a libertad de expresión y que no se le apliquen castigos crueles e inusuales, invocando los artículos 1 y 8 de las Constitución estadounidense.

El Chapo Guzmán envía carta al juez Brian Cogan (X/@AngelenHD)

El conocido narcotraficante ha denunciado desde hace años que recibe un trato inhumano y cruel desde que ingresó a ADX Florence en Colorado.

Joaquín Guzmán Loera solicitó a Brian Cogan que respondiera a su carta tras aseguran que sus derechos han sido violados dentro de prisión.

La carta finaliza con la firma del narcotraficante y un sello que confirma que la carta fue enviada el 17 de abril de 2026.

Joaquín Guzmán Loera ha denunciado tratos inhumanos y falta de comunicación

En 2025, El Chapo Guzmán aseguró que no le permitían comunicarse con su nuevo abogado, José Israel Encinosa.

A este contexto se suma que Joaquín Guzmán Loera y sus abogados han denunciado que vive en aislamiento extremo y padece problemas de salud .

El narcotraficante retomó en su carta el tratado de extradición entre México y Estados Unidos, sin especificar si hubo un acuerdo previo a que ocurriera su traslado de México a Estados Unidos en 2017 y el cual no se estaría cumpliendo.