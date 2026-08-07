La Fiscalía de Morelos informó este jueves 6 de agosto sobre la detención de Jorge Francisco “N”, exesposo de Paula Fajardo, por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio.

De acuerdo con la información, el exesposo Paula Fajardo fue localizado y detenido en el estado de Guerrero gracias a un operativo coordinado entre autoridades federales y agentes de Morelos.

Fiscalía de Morelos confirma detención del exesposo de Paula Fajardo por tentativa de feminicidio

A través de un comunicado, Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, confirmó el cumplimiento de una orden de aprehensión contra Jorge Francisco “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Caso Paula Fajardo: detienen a su exesposo por tentativa de feminicidio (Redes sociales)

El caso de Paula Fajardo cobró relevancia luego de que difundieran videos de cámaras de seguridad donde se observa a su exesposo agrediéndola frente a sus hijos en repetidas ocasiones.

Durante los últimos meses, Paula Fajardo denunció públicamente que su agresor permanecía prófugo y acusó retrasos en la ejecución de la orden de captura por tentativa de feminicidio.

Tras su detención, Jorge Francisco “N”, exesposo de Paula Fajardo, será puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica durante las próximas audiencias.

Corresponderá al Poder Judicial determinar si existen los elementos suficientes para vincular al exesposo de Paula Fajardo; aún no se ha dado a conocer la fecha de la audiencia inicial.