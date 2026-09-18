Yesenia Carolina Hernández Guerrero, de 32 años de edad, fue hallada sin vida en Tepotzotlán, Estado de México (Edomex), luego de estar poco más de 10 meses desaparecida.

Tras meses de búsqueda e incertidumbre, el colectivo Lirios Buscadores Izcalli confirmó que los restos hallados coinciden con las pruebas de ADN de Yesenia Carolina Hernández.

De acuerdo con el colectivo de búsqueda, los restos de Yesenia Carolina Hernández fueron hallados en diferentes jornadas durante 2026 e, incluso, faltan partes de su cuerpo por encontrar.

Tras 10 meses desaparecida, hallan sin vida a Yesenia Carolina Hernández en Tepotzotlán (Lirios Buscadores Izcalli)

Confirman muerte de Yesenia Carolina Hernández luego de 10 meses desaparecida en Tepotzotlán

El pasado 14 de septiembre, la familia de Yesenia Carolina recibió la confirmación de que los restos hallados por el colectivo Lirios Buscadores durante marzo, abril y junio de 2026, correspondían con la mujer de 32 años.

Yesenia Carolina fue vista por última vez el 15 de noviembre de 2025, en el barrio de San José El Bajo, en Santiago Cuautlalpan, municipio de Tepotzotlán. Salió de su domicilio por una pantalla, pero no regresó.

Reportes indican que ese día estaba acompañada de su cuñado y un amigo de este. Ambos sujetos fueron vinculados a proceso por el presunto feminicidio de Yesenia Carolina Hernández, pero aún no reciben condena.

Tras confirmarse el hallazgo, familiares y colectivos exigieron que se esclarezca lo ocurrido y que los responsables sean sancionados. Las labores de búsqueda continuarán ya que aún hay restos pendientes de localizar.