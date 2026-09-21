La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (CDMX), confirmó que ya investiga al agente Erick Suárez, señalado por tentativa de feminicidio en contra de su esposa, también policía.

Los hechos ocurrieron el 16 de septiembre, cuando el agente Erick Suárez habría golpeado brutalmente a su esposa tras encerrarla, por lo que la también policía interpuso una denuncia.

Tras darse a conocer la denuncia en redes sociales, la Fiscalía de CDMX respondió y aseguró que su homóloga en el Estado de México ya realiza también una investigación.

Fiscalía de CDMX investiga a agente por tentativa de feminicidio de su esposa

En respuesta a la denuncia, la Fiscalía de CDMX dio a conocer que ya investiga en Asuntos Internos la acusación contra su agente activo Erick Suárez por tentativa de feminicidio.

Fiscalía CDMX investiga a agente señalado por tentativa de feminicidio de su esposa (Redes sociales)

La Fiscalía de CDMX añadió que debido a que los hechos ocurrieron en el Estado de México, será su homóloga la que realice la investigación penal correspondiente.

Pese a esto, se mantendrá el seguimiento del caso y actuará conforme avance la investigación en contra de Erick Suárez, quien también le habría disparado a su esposa.

Aunque la Fiscalía CDMX no dio a conocer el estado de salud de la también agente, quien además de ser golpeada, recibió un balazo en la pierna al intentar escapar.

Ni tampoco respondió a las acusaciones sobre que el presunto agresor tendría protección del Jefe de Grupo de la Dirección de Fiscalías Territoriales, Jesús Alfredo Morales Rocha.

Se sabe que la madrugada del 16 de septiembre, Erick Suárez golpeó a su esposa en su domicilio en Ecatepec, disparándole en al menos una ocasión en la pierna.

De momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se ha pronunciado sobre la investigación ni por una posible detención de Erick Suárez.