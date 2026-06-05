Paula Fajardo, quien durante años fue víctima de agresiones por parte de su expareja, encabezó este viernes una marcha en las calles de Cuernavaca, Morelos para exigir que el agresor sea presentado ante la justicia.

Acompañada por familiares, amigas y decenas de mujeres, la activista buscó visibilizar su caso de violencia familiar y lo que denunció como intento de feminicidio.

Las manifestantes que exigen justicia en el caso de Paula Fajardo, se concentraron alrededor de las 50 personas en la Glorieta del Niño Artillero, donde portaron mantas y corearon consignas exigiendo atención inmediata de las autoridades morelenses.

Paula Fajardo marcha en Cuernavaca exigiendo justicia por violencia de su expareja

Los participantes de la marcha en Cuernavaca en apoyo de Paula Fajardo, demandaron que el presunto responsable enfrente cargos por violencia familiar e intento de feminicidio.

Esto luego de que Paula Fajardo decidiera romper el silencio el pasado 30 de mayo al publicar videos que evidencian los golpes que recibió ella y que también afectaron a sus hijos.

Paula quien durante años fue victima de golpes de su ex pareja y que el 30 de mayo decidió romper el silencio publicando los videos donde se observa como era cometida, hoy marcho acompañada en Cuernavaca exigiendo que el golpeador enfrente la Ley. pic.twitter.com/mTw9uSsZQv — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) June 5, 2026

Durante la marcha, las mujeres recorrieron varias calles del centro de la capital morelense mostrando su respaldo a Paula Fajardo. “Basta de impunidad”, fue uno de los mensajes más repetidos por las manifestantes, quienes llamaron a las autoridades de Morelos a actuar con celeridad en este y otros casos de violencia contra las mujeres en el estado.

Un grupo de mujeres marcha por las calles de Cuernavaca en apoyo de Paula Fajardo quien fue violentada por su esposo violencia que sufrieron sus hijos pic.twitter.com/6KvzdLQEPR — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) June 5, 2026

El caso de Paula Fajardo ha generado indignación en redes sociales y entre colectivos feministas de Morelos, quienes han utilizado las imágenes difundidas para presionar por una investigación seria; hasta el momento, no se ha informado de una detención formal del señalado.

Esta movilización se suma a otras protestas recientes en Morelos por feminicidios y violencia de género, recordando la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas en Cuernavaca y el resto de la entidad.