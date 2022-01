¿Quién es Pedro Salmerón, historiador acusado de acoso y propuesto como embajador de México en Panamá? Es un experto en el estudio de la Revolución Mexicana.

Nacido el 7 de octubre de 1971, Pedro Salmerón Sanginés cuenta con una maestría y un doctorado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sus títulos le han permitido a Pedro Salmerón Sanginés ser parte, como académico, director y/o investigador, de importantes instituciones, como:

De las dos últimas en medio del escándalo. En abril de 2019, el nombre de Pedro Salmerón surgió como parte de las denuncias derivadas del movimiento #MeToo en México.

Una alumna del ITAM lo denunció por acoso sexual, acusación que confirmó una comisión de la institución. Sin embargo, antes de que se emitiera su sanción, Pedro Salmerón renunció.

Cinco meses después, en septiembre, Pedro Salmerón se desempeñaba como director del INEHRM, instituto al que debió renunciar tras publicar un mensaje en Twitter.

En el texto, Pedro Salmerón justificó el intento de secuestro del empresario Eugenio Garza Sada, fundador del Tec de Monterrey.

Esto, al calificar a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, autores del frustrado plagio, que terminó con la muerte del empresario, como “valientes jóvenes”.

El nombre de Pedro Salmerón ha vuelto a ser tema de conversación en las redes sociales , ahora que ha sido propuesto como embajador de México en Panamá.

Principalmente, los internautas han lamentado el posible nombramiento de Pedro Salmerón, recordando que no fue sancionado por las denuncias de acoso sexual en su contra .

Esto ha hecho que otras mujeres se animen a denunciarlo por la misma causa, buscando evitar que represente a México en Panamá:

“Iba en primer semestre cuando me pasó lo de Pedro Salmerón, no dije nada porque tenía pena y miedo. Después vi que no era la única pero también que no pasaba nada. Hoy soy mayor y veo como a este señor lo nombran Embajador. Me da un asco y una tristeza porque no, ‘no pasa nada’”

@LaMalaC