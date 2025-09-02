Pío Lópéz Obrador compartió un video en el que asegura que buscará justicia por los videos donde Carlos Loret de Mola lo exhibió recibiendo dinero; usará al nuevo Poder Judicial, aseguró el comunicador.

De acuerdo con Loret de Mola, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Pío López Obrador, se siente respaldado el “nuevo Poder Judicial de Morena” y busca usarlo para ganar la demanda en su contra.

Asimismo, Carlos Loret de Mola resaltó que hay una demanda en su contra y de Latinus por 400 millones de pesos, cantidad que calificó como “desaforada”.

Carlos Loret de Mola: A Pío López Obrador se le “queman las manos por usar su nuevo juguete”

A través de su programa en Latinus, Carlos Loret de Mola aseveró que Pío López Obrador quiere “estrenar el nuevo Poder Judicial” para usarlo en su contra con una demanda de 400 millones de pesos.

“El hermano del expresidente de México quiere estrenar el nuevo Poder Judicial y usarlo contra Latinus y contra mi…este es el régimen al que se le queman las manos para usar su nuevo juguete, su nuevo poder judicial” Carlos Loret de Mola

Recordó el video que compartió el hermano del expresidente en redes sociales, donde asegura que fue exonerado porque “no cometió ningún delito electoral” y ahora busca justicia.

“Ayer publicó un video para decir que el INE ya lo exoneró en el caso de los sobres amarillos llenos de billetes que recibió clandestinamente diciendo que era dinero para su hermano” Carlos Loret de Mola

Sin embargo, resaltó, esta justicia viene en forma de dos demandas, por 200 millones de pesos, una en su contra y otra en contra de Latinus que suman 400 millones de pesos.

Carlos Loret de Mola recordó que López Obrador aclaró que no busca una disculpa pública por los supuesto agravios cometidos por el periodista al difundir los videos donde se le ve recibir sobres con dinero en efectivo que tanto él como AMLO reconocieron como “aportaciones voluntarias” para Morena.

“Pío dijo que no cometió ningún delito y que no le basta una disculpa pública, que quiere más, y confía en que las autoridades hagan justicia. Es una amenaza. Está tirando línea a los nuevos jueces y magistrados y ministros, Va contra Latinus y va contra mí" Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola asegura que Pío López Obrador lo quiere enviar a la cárcel por exponerlo recibiendo dinero

Por otra parte, aseguró que Pío López Obrador, con su video, está dando línea a jueces, magistrados y ministros, para que el periodista termine en la cárcel por hacer su trabajo.

Señaló que el nuevo Poder Judicial “de Morena” le va a dar la razón en su demanda y, como es una cantidad desaforada que no puede pagar “entonces procede a embargar lo que haya o la cárcel”

“El mensaje es claro, está diciendo que el Poder Judicial está de su lado y que nos va a hacer pagar por haberlo exhibido, por hacer nuestro trabajo” Carlos Loret de Mola

Asimismo aseguró que López Obrador está actuando como “un extorsionador” y resaltó que tiene esta actitud porque se sabe respaldado a pesar de que existen videos contundentes donde se le ve recibir dinero, así como audios donde habla de estos recurso que califica como “aportaciones voluntarias para apoyar al movimiento”

Carlos Loret de Mola recordó que el INE compartió que los videos donde se le ve recibiendo dinero fueron rechazados como evidencia procesal por el Tribunal Electora, donde, según el periodista “está controlado por Morena”

Además, recordó que el mismo INE reconoció que las acciones eran evidentes pero no se podía proceder debido a la decisión del Tribunal Electoral.