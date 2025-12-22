El periodista Carlos Loret de Mola anunció durante una transmisión en vivo que no estará presente en LatinUS YouTube hasta la segunda semana de enero de 2026.

Según mencionó Carlos Loret de Mola al finalizar su programa, se ausentará del canal de YouTube de LatinUS hasta el lunes 12 de enero de 2026.

Latinus (Latinus / Tomada de X)

¿Por qué Carlos Loret de Mola no estará en LatinUS YouTube hasta enero 2026?

Carlos Loret de Mola no estará en LatinUS YouTube debido a que él mismo anunció que se tomará un periodo vacacional de casi cuatro semanas, regresando con normalidad el 12 de enero de 2026.

Hasta ahora, no se ha confirmado si algún otro conductor cubrirá el noticiero de Carlos Loret de Mola en LatinUS YouTube durante su ausencia de casi un mes.

Como ha ocurrido en ocasiones pasadas, se suele invitar a la audiencia a seguir otros espacios del medio durante las pausas vacacionales que realiza Carlos Loret de Mola.

Es de recordar que Carlos Loret de Mola también hace pausas a mediados de año, pues la última ocasión se despidió del programa el 18 de agosto de 2025 y regresó con normalidad el 4 de julio de 2025.