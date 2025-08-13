El periodista Carlos Loret de Mola ya tendría lista su fecha de regreso, pero no con LatinUs.

Y es que tal parece que luego de haber tomado unas vacaciones de verano en donde sus seguidores le pidieron “recargar pilas”, Carlos Loret de Mola estaría alistado su regreso a los medios de comunicación.

Fue el viernes 4 de julio de 2025 en donde Carlos Loret de Mola tuvo su última aparición al frente del noticiero nocturno de LatinUS, en donde se despidió del publico previo a sus vacaciones.

Historias de reportero de Carlos Loret de Mola regresan en esta fecha de agosto

Carlos Loret de Mola se encuentra preparando lo que será su regreso a los medios, entre ellos su vuelta a su artículo conocido como Historias de reportero.

Se trata de un trabajo que Carlos Loret de Mola realiza en El Universal, mismo que se publica con una periodicidad de tres veces a la semana.

En tanto, dicho artículo de opinión está previsto para regresar el próximo martes 19 de agosto, lo que marcará el regreso de Carlos Loret de Mola a publicar en prensa escrita.

La última edición de Historias de reportero tuvo lugar el 17 de julio de 2025, por lo que tras un mes de vacaciones el periodista volverá a El Universal.

Carlos Loret de Mola durante su salida de los juzgados civiles del Poder Judicial de la Ciudad de México (Galo Cañas Rodríguez)

Carlos Loret de Mola regresa a LatinUS antes que a El Universal

Pese a que ya cuenta con una fecha estipulada para poner punto final a sus vacaciones, todo parece que Carlos Loret de Mola regresa a LatinUS antes que a El Universal.

Y es que de acuerdo con lo que dijera el propio periodista cuando se despidió del público el 4 de julio de 2025, su regreso al frente del noticiero de LatinUS a través de YouTube tendría lugar el próximo lunes 18 de agosto.

Es decir, un día antes de regresar a El Universal, toda vez que Historias de reportero se prevé publicarse el 19 de agosto.

Carlos Loret de Mola responde a acusaciones de Andrea Chávez (Captura)

La última foto de las vacaciones de Carlos Loret de Mola en el convulso verano de 2025

A través de sus redes sociales, Carlos Loret de Mola publicó la última foto de sus vacaciones previo a regresar a LatinUS y El Universal.

No obstante, se espera que aborde diversos temas controversiales, toda vez que este convulso verano de 2025 estuvo cargado de diversos acontecimientos que dieron de qué hablar.

Entre estos se encuentran las señaladas vacaciones en un hotel de lujo en Cancún por parte de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

De igual forma las vacaciones en Japón que tomara el actual secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, hermano de José Ramón, entre otros integrantes guindas captados de viaje en destinos de Europa.

También podría abordar el tema de la liberación de Israel Vallarta, pues este acusa que por culpa del periodista fue inculpado por las autoridades.

Así, con las pilas recargadas, Carlos Loret de Mola compartió la foto de un atardecer en algún puerto, lo que marca el final de sus vacaciones previo a regresar a LatinUS y El Universal.