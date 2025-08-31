Pío López Obrador, hermano del ex presidente AMLO, reapareció tras ser exonerado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y denunció daño emocional por videos difundidos en su contra.

A través de un mensaje en redes sociales, Pío López Obrador resaltó que las autoridades resolvieron que no existen pruebas para emitir sanción alguna en su contra por videos que fueron “maliciosamente difundidos”.

Por ello, Pío López Obrador insistió en que el video donde se le ve presuntamente recibiendo sobres con dinero en efectivo con fines electorales fue un “montaje mediático”, por el cual exigió justicia a las autoridades.

Pío López Obrador reaparece tras exoneración del INE y denuncia daño emocional por videos

Luego de haber sido exonerado por el INE de la comisión de posibles delitos electorales, Pío López Obrador se pronunció mediante una videocarta difundida en redes sociales.

En esta el hermano de AMLO resaltó que las autoridades competentes, tales como peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), habrían encontrado que los videos en su contra fueron alterados.

Pío López Obrador señaló así que la “única prueba” en su contra no solo fue manipulada, sino que también se obtuvo "de manera ilícita“.

Es por ello que las autoridades determinaron que dicho video, el cual fue dado a conocer en agosto de 2020 por LatinUs, no tuvo ningún valor probatorio en su contra.

Por tal motivo Pío López Obrador aseguró que se trató de un “montaje mediático”, acusando que dicha “descontextualización maliciosa” afectó su honorabilidad, credibilidad y dignidad.

El hermano de AMLO reiteró que en la investigación participaron autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la FGR, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, las cuales todas ellas no acreditaron responsabilidad alguna en su contra.

Ante ello Pío López Obrador defendió su inocencia, asegurando que continuará actuando como alguien que nunca ha sido participe de actos de corrupción.

Pío López Obrador pide justicia por daño emocional tras videos en su contra; una disculpa pública no es suficiente, asegura

Luego de reiterar su inocencia, Pío López Obrador aseguró que no descansará hasta que se haga justicia.

Al respecto, señaló que una disculpa pública no será suficiente para reparar el daño emocional del que fue víctima, tanto él como su familia.

Pío López Obrador se dijo confiado en la labor de las autoridades, en su búsqueda porque “la verdad salga a la luz”.

Pío López Obrador reaparece tras exoneración del INE y denuncia daño emocional por videos (Captura)