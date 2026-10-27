Tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera Carla Humphrey consideró deseable que se escoja a una mujer para sustituirla.

“Presidencia debe ser para una mujer (…) evidentemente pues sería deseable que pudiera ser una mujer” Carla Humphrey

Carla Humphrey solicitó a la Cámara de Diputados que la sustitución definitiva de la presidencia del INE recaiga en una mujer para garantizar la paridad de género.

Recordó que aunque en la presidencia provisional no es estrictamente obligatorio, resulta altamente deseable que se mantenga una representación femenina al frente del INE.

Carla Humphrey solicita que una mujer asuma el INE para garantizar la paridad de género

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei al INE, la consejera Carla Humphrey solicitó a los legisladores que la presidencia definitiva recaiga en una mujer, argumentando que los reglamentos contemplan la paridad de género para concluir el periodo restante.

“Deseable que se mantenga una representación femenina en la conducción del organismo” Carla Humphrey

Sugirió además que la quinteta final de aspirantes cuente con mayoría femenina (tres mujeres y dos hombres) para incrementar las posibilidades de alcanzar este objetivo.

“Yo creo que ahí es donde podría haber mayoría de mujeres en esa quinteta para que en su caso tres mujeres y dos hombres hubieran mayores posibilidades para que llegue una mujer” Carla Humphrey

Carla Humphrey explicó que para el encargo temporal del INE -que durará aproximadamente entre un mes y mes y medio- no existe la obligación legal estricta de nombrar a una mujer.

“Pues no, la verdad es que es una presidencia provisional, durará mes, un mes y medio, y la verdad es que más bien tenemos que fortalecer el consenso entre nosotros para ir muy compactos en toda la toma de decisiones futuras” Carla Humphrey

Sin embargo, destacó que es altamente deseable mantener la representación femenina en la conducción del organismo y priorizar la construcción de consensos internos.

Aunque consideró deseable mantener la paridad de género, recalcó que lo prioritario en esta transición es consolidar la transparencia y la confianza ciudadana.

Carla Humphrey afirma que nadie lleva la delantera para llevar el INE tras la salida de Taddei

En entrevista con Azucena Uresti, Carla Humphrey afirmó que nadie llevaba la delantera ni existía aún algún candidato o candidata definido.

Carla Humphrey explicó que las consejerías del Consejo General estaban esperando a que se concretara formalmente la renuncia de Guadalupe Taddei para iniciar el diálogo y convocar a una sesión extraordinaria urgente para elegir la presidencia provisional.

Respecto a la sustitución definitiva, aclaró que la selección de aspirantes es un proceso que le compete a la Cámara de Diputados, la cual deberá desahogar un procedimiento con varias etapas y exámenes para integrar la quinteta final.

Carla Humphrey destacó que el Servicio Profesional Electoral y la estructura técnica del organismo garantizan que la organización de las elecciones continúe sin interrupciones.

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, la consejera Carla Humphrey exigió una indagatoria profunda sobre las irregularidades administrativas y de contratación detectadas en los últimos años.

Carla Humphrey señaló que estos problemas se agravaron debido a una pérdida de colegialidad y control interno en la institución. Asimismo, instó a combatir la corrupción de manera frontal y a colaborar plenamente con las instancias fiscalizadoras para castigar a los responsables.