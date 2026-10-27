Kenia López Rabadán, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN) anunció buscará reformar la Ley General de Instituciones y Procecimientos Electorales (LEGIPE) para quitar superpoderes a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de los señalamientos de corrupción de la expresidenta Guadalupe Taddei.

“Vamos a presentar una reforma legal a la Legipe para quitarle esos susperpoderes a la presidencia del INE porque requerimos que sea el cuerpo colegiado… los consejeros del INE… en términos administrativos” Kenia López Rabadán, diputada federal

Jorge Romero se pronunció en el mimso sentido durante la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los escándalos de Guadalupe Taddei y dijo que no basta con su renuncia.

“Se tienen que revisar las facultades presidenciales de quien titula el IINE, habrá de ser el grupo parlamentario del PAN el que proponga una reforma para que todo lo administrativo también sea colegiado y no solamente en una persona. Ya sabemos qué es lo que pasó” Jorge Romero, presidente nacional del PAN

El PAN no detalló sobre el momento en el que presentarían la reforma, pero esta sería posterior a que termine el proceso electoral en curso.

PAN exige nueva presidenta del INE alejada de Morena

Jorge Romero exigió que se elija en el INE una nueva presidenta alejada de Morena, imparcial y libre.

El panista exigió que se haga un proceso de principio a fin como lo indica el proceso legislativo y que el Comité Técnico de Selección esté libre de perfiles de Morena.

“Hoy el PAN exige que este proceso que habrá de llevarse en la Camara de Diputados… bajo ninguna circunstancia vayan a caer en la tentación de no emitir una convocatoria… tiene que emitirse un proceso de convocatoria para elegir una nueva presidenta del INE”, señaló.

PAN presenta denuncia ante FGR contra Guadalupe Taddei

El PAN presentó una denuncia ante la FGR para que investigue los señalamientos de corrupción y conflicto de interés contra Guadalupe Taddei y en su caso emitir castigos.

Pidió que se investigue incluso si no se han hecho públicas todas las irregularidades en su contra.

Jorge Romero explicó que se deben consolidar las todas las carpetas que existe en la UIF, SAT y el Órgano de Control Interno del INE.

Jorge Romero pide limpiar el INE de funcionarios allegados a Taddei

Además de que se revisen los contratos, Jorge Romero pidió que se revisen todos los nombramientos en torno a Guadalupe Taddei y que se limpie el instituto.