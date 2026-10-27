Blanca Cruz anunció la suspensión temporal de contratos relacionados con procesos administrativos bajo revisión, mientras avanzan investigaciones sobre presuntas irregularidades dentro del INE.

“(La entrega de contratos) todas están detenidas en este momento, la dirección ejecutiva de administración no tiene la definición de que pueda dar luz verde, necesitamos primero revisar cuáles están en curso” Blanca Cruz, consejera presidenta interina del INE

La consejera presidenta aseguró el 27 de octubre de 2026 que la reestructuración interna no afectará la organización de las elecciones 2027 y reiteró que el objetivo es fortalecer la confianza ciudadana en el INE.

Blanca Cruz frena contratos vinculados con Guadalupe Taddei

Tras asumir la presidencia interina del INE el martes 27 de octubre, Blanca Cruz reveló los acuerdos pactados por los consejeros electorales tras la renuncia de Guadalupe Taddei.

Sobre los contratos de INE, Blanca Cruz expresó que la dirección ejecutiva de administración no tiene autorización para entregar o concretar estos convenios.

“Es una actividad que vamos a tener que revisar con toda puntualidad en la dirección ejecutiva de administración para ver el tipo de contrataciones, procedimientos que se estén realizando” Blanca Cruz, consejera presidenta interina del INE

Blanca Yassahara Cruz García (@BlancaYCG/X)

Blanca Cruz promete que la información sobre el análisis de los contratos será transparente y responsable.

La nueva administración del INE asegura que uno de sus objetivos es “entregar cuentas” y fortalecer la confianza de la ciudadanía en su órgano electoral.

Elecciones 2027 no se detienen y podría haber más renuncias en el INE

A pesar de la reestructuración en el Instituto Nacional Electoral, Blanca Cruz expresó que no se frenará el proceso electoral del 2027.

“Lo más importante es que garanticemos que los trabajos de organización del proceso electoral no se detengan, son etapas que no aceptan demoras porque el reloj está en tiempo de descuento” Blanca Cruz, consejera presidenta interina del INE

Por otro lado, Blanca Cruz mencionó que aceptaron las renuncias de tres funcionarios del INE y se encuentran en trámite; se están evaluando perfiles de quienes podrían ocupar los espacios.

“Hemos acordado de manera colectiva revisar esto de los perfiles que podamos tener con algún tipo de señalamiento (…) estamos en un acuerdo colectivo donde revisaremos estructuralmente las áreas de oficinas centrales para poder tomar decisiones colegiadas" Blanca Cruz, consejera presidenta interina del INE

La consejera presidenta menciona que desconoce si habrá más renuncias, pero es posible que funcionarios decidan separarse de su cargo en los siguientes días.

“Iremos tomando las decisiones necesarias nuevamente para garantizar la solidez institucional y la calidad en el servicio que prestamos a la ciudadanía mexicana” Blanca Cruz, consejera presidenta interina del INE

Rita Bell López analiza denuncia contra Guadalupe Taddei

Por otro lado, la consejera Rita Bell López fue cuestionada si presentará una denuncia por las amenazas que ha recibido tras los señalamientos contra Guadalupe Taddei.

Rita Bell mencionó que hizo llegar información a diferentes instancias y contraloría del INE: “De ser necesario sí (denunciaría) yo estoy a la espera de recibir más llamadas o de los mensajes que me llegaban, por supuesto que lo haré”.