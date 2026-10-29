Cámara de Diputados perfila relevo en el INE para el 6 o 7 de diciembre

La Cámara de Diputados podría llevar al Pleno la votación para designar al relevo de la presidencia del INE (Instituto Nacional Electoral), adelantó Ricardo Monreal.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, esperan el próximo miércoles acreditar la convocatoria para elegir al sucesor de Guadalupe Taddei.

Asimismo, tras una reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios, también están a la espera de sus observaciones para iniciar el proceso tras la renuncia de Guadalupe Taddei.

Cámara de Diputados podría votar relevo de la presidencia del INE para el 6 o 7 de diciembre

Ricardo Monreal adelantó que el Pleno de la Cámara de Diputados podría votar el 6 o 7 de diciembre para elegir al consejero o la consejera que dirigirá la presidencia del INE.

Esto tras confirmar que ya tienen el proyecto de acuerdo para las fechas de las convocatoria, que fue presentada ante los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Por lo mismo, los coordinadores presentarán observaciones a la convocatoria para someterla a aprobación el próximo miércoles 4 de noviembre para comenzar el proceso.

Ricardo Monreal señaló que la propuesta actual prevé el 6 o 7 de diciembre si no hay contratiempos, como los nombramientos del Comité Técnico y no hay obstáculos en el resto del proceso.

Explicó a su vez que será el Comité Técnico quienes recibirán los documentos y entrevistarán a los aspirantes, además de que por disposición Constitucional, el mismo se compondrá:

2 representantes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos

3 por parte de la Jucopo

Cámara de Diputados prevén que INE tendrá otra consejera presidenta

Medios también cuestionaron si la convocatoria sólo aceptará aspirantes mujeres para la presidencia del INE, lo que Ricardo Monreal destacó como preferible.

Sin embargo, también destacó que el actual proceso es una situación extraordinaria, aunque lo ideal es que sea una consejera presidenta.

Al respecto, en la Cámara de Diputados circula ya el punto de acuerdo que convoca sólo a mujeres mexicanas para ocupar la presidencia del INE hasta el 3 de abril de 2032.

Referente a si la próxima presidenta tendrá nuevamente todas las facultades, Ricardo Monreal señaló que no es posible cambiarlo por ley; sin embargo, se buscará un acuerdo político.