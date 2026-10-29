Cámara de Diputados señala que la presidencia del INE (Instituto Nacional Electoral) será ocupada de manera exclusiva por una mujer; esto dice la convocatoria.

La tarde de este miércoles 28 de octubre se presentó el proyecto de decreto para establecer la convocatoria que definirá a la sucesora de Guadalupe Taddei en lo que definieron proceso extraordinario.

Guadalupe Taddei (Cuartoscuro / Instituto Nacional Electoral)

En este caso, de no tener retrasos en el resto del proceso y en la elección del Comité Técnico, se espera que la Cámara de Diputados designe a la nueva consejera presidenta en diciembre.

Convocatoria para elegir a titular de la presidencia del INE será exclusiva para mujeres

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentó la tarde de este miércoles 28 de octubre la convocatoria para la presidencia del INE, que estará abierta para las mujeres ciudadanas mexicanas.

Tal como explicó el diputado presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, lo ideal es que sea una consejera presidenta del INE, aunque los cambios todavía son posibles ya que se sometió a revisión.

Será el próximo miércoles 4 de noviembre que la Cámara de Diputados, con las observaciones de los coordinadores de los grupos parlamentarios, apruebe la convocatoria.

En caso de que sea aceptada, la Cámara de Diputados publicará la convocatoria para dar inicio al proceso de selección de la presidencia del INE.

El cual se espera termine el 6 o 7 de diciembre, con la votación del Pleno de la Cámara de Diputados y la designación de la presidenta del INE que ocupará el cargo hasta el 3 de abril de 2032.

Bases de la convocatoria de la Cámara de Diputados para la Presidencia del INE

Hasta el momento, las bases presentadas para todas las aspirantes son:

Ser ciudadana mexicana sin otra nacionalidad con sus derechos civiles y políticos

Tener más de treinta años de edad al momento de la designación

Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar

Tener título de licenciatura con una antigüedad mínimo de cinco años y contar con los conocimientos necesarios

Gozar de buena reputación sin acusaciónnes de delito

Tener residencia en México en los últimos dos años

No haberse registrado como candidata a algún cargo de elección popular ni haberse desempeñado en alguno durante los últimos cuatro años

Como se señaló, la convocatoria no es definitiva ya que los partidos políticos podrían presentar observaciones al respecto.