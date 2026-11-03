El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió transparencia y confianza ciudadana en la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la salida de Guadalupe Taddei por supuestos contratos irregulares.

Para el CCE es fundamental que el proceso de designación de la nueva presidencia del INE se lleve a cabo de manera abierta y verificable, basado en criterios objetivos y reglas claras. CCE

Sobre ese argumento, el CCE llamó a la Cámara de Diputados a privilegiar perfiles con trayectoria electoral comprobada, capacidad técnica y probidad por encima de cualquier consideración política.

Además, explicó que para el sector empresarial una nueva presidencia del INE es una oportunidad de mejorar las condiciones de inversión y el desarrollo económico del país.

CCE sobre presidencia del INE (CCE)

CCE exige elegir nueva presidencia del INE sin importar filias políticas

Mediante un comunicado, el CCE exigió que la elección de la nueva presidencia del INE en la Cámara de Diputados se lleve a cabo de manera abierta y verificable, basado en criterios objetivos y reglas claras.

Solo a través de un proceso de selección transparente, podremos fortalecer la confianza ciudadana en el INE. CCE

Además, pidió elegir al perfil más idóneo sin importar filias políticas, privilegiando su compromiso con los principios rectores de la función electoral previstos en el artículo 41 Constitucional

En ese sentido, el CCE resaltó la necesidad de que exista transparencia en las elecciones del 2027, en las que se renovarán más de 19 mil cargos, entre ellos 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas.

El rol que tendrá el INE y los 16,000 colaboradores que lo integran será determinante para la vida democrática del país. CCE

Instituto Nacional Electoral (INE) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Nueva presidencia del INE debe generar confianza y favorecer condiciones de inversión: CCE

En la parte final de su mensaje, el CCE explicó que, para el sector empresarial, contar con autoridades electorales confiables contribuye a la estabilidad política y la certeza jurídica.

Reiteramos que la defensa de nuestra democracia depende de instituciones autónomas, procesos transparentes y autoridades que respondan a la confianza de la ciudadanía. CCE

Agregó que la designación de la nueva presidencia del INE es una oportunidad para fortalecer estos principios, además de que genera condiciones favorables de inversión y el desarrollo económico del país.