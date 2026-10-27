Alejandro Moreno rechaza a Arturo Chávez y exige una mujer al frente del INE

Alejandro Moreno rechazó la posibilidad de que Arturo Manuel Chávez López asuma la presidencia provisional o definitiva del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei.

Moreno recordó que el TEPJF determinó en 2023 que la presidencia del INE debía ser ocupada por una mujer, por lo que ese criterio debe mantenerse tanto en la designación provisional como en la definitiva.

Tras renuncia de Guadalupe Taddei, Alejandro Moreno exige que otra mujer presida el INE

Este lunes 26 de octubre, Guadalupe Taddei formalizó su renuncia a la presidencia del INE ante la Cámara de Diputados y han incrementado las especulaciones sobre quién ocupará su cargo.

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Mario Jasso)

Ante los rumores de que Arturo Chávez sería el sustituto, Alejandro Moreno exigió que el relevo recaiga en una mujer, a fin que se respete el principio de paridad establecido por las autoridades electorales.

Además de cuestiones de género, Alejandro Moreno enfatizó en los antecedentes políticos de Arturo Chávez, a quien señaló por sus vínculos con el movimiento de Morena y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Moreno afirmó que Chávez López coordinó el movimiento de Morena en Tlalpan y participó en actividades de apoyo a Andrés Manuel López Obrador en 2012, por lo que no sería imparcial al estar frente al INE.

Por lo anterior, Alejandro Moreno sostuvo que la próxima presidencia del INE debe recaer en una mujer independiente y con solvencia moral, dada la proximidad de las elecciones de 2027.

Advirtió que el PRI vigilará el proceso de designación y que acudirá a organismos internacionales y foros multilaterales si considera que se vulneran la autonomía electoral, los derechos y los principios democráticos.