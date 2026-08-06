Édgar Aurelio, considerado objetivo prioritario por Estados Unidos, fue detenido el 6 de agosto de 2026 en Nogales, Sonora, tras un operativo de inteligencia en la colonia El Manantial.

La Fiscalía de Sonora informó que el presunto líder criminal será trasladado a la CDMX para iniciar su proceso de extradición, solicitado por la Corte del Distrito Oeste de Pensilvania.

En México se le señala por narcotráfico y delincuencia organizada, mientras que en Estados Unidos enfrenta cargos equivalentes, incluyendo introducción clandestina de armas.

La dependencia también señala que Édgar Aurelio N es solicitado en la Corte del Distrito Oeste de Pensilvania, por lo que sería extraditado a Estados Unidos.

Édgar Aurelio N, objetivo prioritario de Estados Unidos, es detenido en Nogales

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Interpol en México llevaron a cabo la captura de Édgar Aurelio, en Nogales, quien tenía una orden de arresto.

De acuerdo con lo dado a conocer, Édgar Aurelio será trasladado a la Ciudad de México, sin embargo, se desconoce el penal en el que comenzará su proceso legal.

En México, Édgar Aurelio es señalado como líder de un grupo criminal generador de violencia que opera en Sonora, sin mencionar cuál de las siete que operan en el estado.

De momento se desconocen los detalles de la captura de Édgar Aurelio, como la hora de la misma o el lugar exacto en el que se cumplimentó la orden de aprehensión con fines de extradición.

Édgar Aurelio N, objetivo prioritario de Estados Unidos, es detenido (Fiscalía de Sonora)

Tras la detención de Édgar Aurelio, la Fiscalía de Sonora refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada en combate a la delincuencia organizada.

Corte de Estados Unidos busca a Édgar Aurelio por estos delitos

La Fiscalía de Sonora señala que Édgar Aurelio es buscado en Estados Unidos por los cargos que serían equivalentes en México a:

Delitos contra la salud (narcotráfico)

Delincuencia organizada

Introducción clandestina de armas de fuego

La orden de aprehensión fue emitida por la Corte del Distrito Oeste de Pensilvania desde el 12 de febrero de 2025, por lo comenzará el proceso conforme a los mecanismos de cooperación bilateral.