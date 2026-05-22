La mañana del 22 de mayo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), fue detenido “El Deivid“, identificado como un objetivo prioritario ligado al grupo delictivo La Chokiza.

Según información oficial, el detenido es acusado por los delitos de:

Extorsión

Homicidio

Robo con violencia

Despojo

Las investigaciones sugieren que David “N”, conocido como "El Deivid" o “El Chino”, asumió el control de La Chokiza después de la captura de su hermano Alejandro Mendoza, ‘El Choko’.

Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko (Redes Sociales )

“El Deivid” es señalado como sucesor de “El Choko” y generador de violencia de La Chokiza

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo al interior del AICM a David “N”, alias “El Deivid”, señalado como objetivo prioritario y presunto generador de violencia de la “La Chokiza”..

Su captura se llevó a cabo en un operativo conjunto con la participación de la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

De acuerdo con las autoridades, “El Deivid” habría asumido el liderazgo de La Chokiza tras la captura de su hermano “El Choko”, ocurrida en septiembre de 2025.

“Se cuenta con información que establece que, tras la detención de Alejandro Gilmare ‘N’ alias ‘El Choko’, su hermano alias ‘El Deivid’ y/o ‘El Chino’ habría asumido el liderazgo de su grupo delictivo” Fiscalía Edomex

Aunque “El Deivid” negó ser el sucesor de “El Choko” e incluso insinuó amenazas contra el periodista Carlos Jiménez por difundir esa información, las investigaciones indican que su participación en el grupo criminal es activa.

Detienen a “El Deivid” en el AICM; objetivo prioritario ligado a La Chokiza (Fiscalía Edomex)

“El Choko”, el primer líder de La Chokiza, fue detenido en 2025

Alejandro Gilmare Mendoza, conocido como ‘El Choko’ y exlíder de La Chokiza, permanece recluso desde septiembre de 2025 en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El 18 de septiembre fue procesado por delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés con fines de lucro.