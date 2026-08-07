En Zapopan, Jalisco, fue detenido Ángel Eduardo “N”, alias “El Ruso”, considerado un objetivo prioritario por su presunta relación con varios homicidios y hechos delictivos en Playa del Carmen.

Las autoridades estatales informaron que el detenido tenía dos órdenes de aprehensión por homicidios ocurridos en Playa del Carmen. El primero, cometido el 15 de junio de 2026, y el segundo, el 23 del mismo mes.

“Ambos homicidios habrían sido ordenados por el ahora detenido y otro sujeto, quienes probablemente utilizaban a integrantes de una célula delictiva para ejecutar los ataques”. FGE

Después de ser detenido, el individuo quedó a disposición de las autoridades competentes para resolver su situación jurídica relacionada con las órdenes de aprehensión vigentes en Quintana Roo.

Capturan a “El Ruso”, objetivo prioritario ligado a múltiples homicidios en Playa del Carmen (Especial )

“El Ruso” fue detenido por dos homicidios en Playa el Carmen

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, la detención de “El Ruso” ocurrió en Zapopan, Jalisco, como resultado de una investigación que duró tres meses.

Las indagatorias revelaron que “El Ruso” podría haber estado involucrado en varios hechos violentos, en específico a dos muertes ocurridas en Solidaridad, Playa del Carmen.

La primera corresponde a un homicidio registrado el 15 de junio de 2026, cuando presuntamente habría participado en el asesinato de un hombre en el fraccionamiento Palmas I.

La segunda orden está relacionada con otro homicidio ocurrido el 23 de junio, cometido las afueras de un estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en la avenida Luis Donaldo Colosio.

Capturan a “El Ruso”, objetivo prioritario ligado a múltiples homicidios en Playa del Carmen (Especial )

¿Quién es “El Ruso” y por qué era buscado en Quintana Roo?

Ángel Eduardo “N” era considerado por autoridades de Quintana Roo como un objetivo prioritario por su presunta implicación en diversos delitos de alto impacto y homicidios en Playa el Carmen.

Después de ser detenido en Jalisco, el individuo deberá quedar bajo custodia de las autoridades competentes para seguir con los procedimientos relacionados con las órdenes de aprehensión en Quintana Roo.