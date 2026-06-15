La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) informó sobre la detención de Gregory Joel “N”, alias “El Gregory”, identificado como un objetivo prioritario por sus presuntos vínculos con La Unión Tepito.

Bertha Alcalde, fiscal de CDMX, destacó que la captura de “El Gregory” representa un avance relevante en la estrategia de la institución para desarticular grupos delictivos en la demarcación.

Detienen a “El Gregory”, objetivo prioritario ligado a La Unión Tepito

Durante un operativo en un inmueble en Coyoacán, la Fiscalía de CDMX detuvo a Gregory “N”, presunto integrante de La Unión Tepito, célula ligada al narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

Capturan a “El Gregory”, objetivo prioritario ligado a La Unión Tepito (Captura de pantalla)

Las investigaciones vinculan a “El Gregory” con delitos como:

Extorsión

Homicidios

Balaceras

Narcomenudeo

En la detención de “El Gregory”, también se aseguraron vehículos de alta gama en el inmueble donde se realizó el operativo, así como “diversos indicios que serán analizados por personal especializado”.

De acuerdo con la información, Gregory Joel,“El Gregory”, fue trasladado a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes para ser presentado ante un juez y definir su situación jurídica.

Bertha Alcalde señaló que la detención fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación de gabinete y labores de campo realizadas durante varios meses para ubicar los movimientos del presunto integrante de La Unión Tepito.

La Fiscalía de CDMX agregó que las investigaciones continúan para identificar posibles redes de colaboración y determinar si existen más personas relacionadas con las actividades delictivas que se le atribuyen.