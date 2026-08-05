La fiscalía de Arizona anunció el desmantelamiento de una red de tráfico de armas hacia México tras dos años de investigaciones.

Un gran jurado presentó 158 cargos contra 28 personas, incluido Fernando Daniel Castro, señalado como principal articulador del esquema ilícito.

Las incautaciones incluyeron fusiles AK, Barrett calibre .50 y ametralladoras M249, destinadas a grupos criminales.

El operativo binacional en Arizona permitió rastrear más de un centenar de piezas y miles de cartuchos, neutralizando la organización que operaba entre Phoenix y la frontera mexicana.

Tráfico de armas (@CBP / X)

Estados Unidos logró desarticular red de tráfico de armas que distribuía armamento en México

El despliegue de investigaciones iniciadas en 2024 a cargo de agencias estadounidenses, permitió rastrear la existencia de una red de tráfico de armas en Arizona con destino a México.

Un seguimiento encubierto sobre el ciudadano estadounidense de nombre Fernando Daniel Castro, reveló el reclutamiento de compradores prestanombres para adquirir armamento de grado militar.

Ante ello, agentes fronterizos interceptaron en 2025 al mexicano Emmanuel Rabena cuando pretendía cruzar hacia territorio nacional con 42 fusiles de asalto AK ocultos en su vehículo.

Posteriormente, se concretaron más decomisos sospechosos en Phoenix en los que se aseguraron fusiles Barrett calibre .50 y ametralladoras M249, destinados al abastecimiento de grupos criminales.

El rastreo de más de un centenar de piezas y miles de cartuchos a lo largo de dos años de trabajo binacional, permitió neutralizar las operaciones de la organización.

Tráfico de armas (Cortesía )

Autoridades federales presentan acusación contra 28 personas por red de tráfico de armas

Una vez que se obtuvieron evidencias del caso, un gran jurado de la corte federal presentó el 4 de agosto, una acusación de 158 cargos por conspiración contra 28 integrantes de la organización.

El expediente judicial radicado en Arizona señala a Fernando Daniel Castro como el principal articulador del esquema ilícito para la adquisición de armamento de uso exclusivo militar.

Asimismo, la fiscalía estadounidense documentó las declaraciones falsas de los intermediarios contratados para ocultar el destino final del armamento traficado hacia territorio de México.

Entre los acusados destacan ciudadanos estadounidenses y mexicanos, a quienes se les señala de participar en la compra ilegal, almacenamiento y traslado clandestino de los arsenales asegurados.

Debido a las actividades que ejecutaba la red, las acusaciones iniciales que se han presentado en contra de los 28 presuntos implicados se tratan de las que se presentan a continuación: