Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió el martes 7 de abril de 2026 las versiones sobre una presunta contingencia en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco.

La empresa estatal aclaró que el complejo opera con normalidad y que no se registró ninguna fuga de gas, luego de que en redes sociales circularan videos con alarmas y una densa nube en las instalaciones.

Pemex responde a imágenes en Dos Bocas: “no hay fuga, es vapor de agua” (Cortesía)

Pemex explicó que se trató de vapor de agua liberado durante operaciones habituales y pidió atender solo información oficial.

Pemex: Vapor de agua, no gas

Ante la difusión de imágenes y la inquietud generada, Pemex precisó que las nubes observadas en los videos corresponden a la liberación de vapor de agua.

Este fenómeno ocurrió durante las operaciones habituales de la planta coquizadora y es parte de los procesos técnicos de la refinería.

Pemex enfatizó que este evento no representa ningún riesgo para la comunidad, el personal que labora en la planta, ni para el medio ambiente.

Pemex pide atender a la información oficial

Tras la incertidumbre inicial, donde no se contaba con información clara sobre posibles lesionados o protocolos de emergencia activados, Pemex instó a la ciudadanía a no caer en especulaciones.

La petrolera exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales para contar con datos veraces y evitar confusiones derivadas de reportes no confirmados.

Pemex responde a imágenes en Dos Bocas: “no hay fuga, es vapor de agua” (Cortesía)

Reportes de alerta en redes sociales

Durante la mañana del martes 7 de abril de 2026, surgieron diversos reportes en redes sociales y medios de comunicación que alertaban sobre una posible emergencia.

Usuarios compartieron videos en los que se escuchaban alarmas y se observaba una densa nube cubriendo parte de las instalaciones del complejo petrolero en Paraíso.

Incluso, medios locales señalaron que vecinos de comunidades cercanas reportaron haber percibido un fuerte olor a gas en sus viviendas durante las primeras horas del día, lo que incrementó la preocupación entre la población y los trabajadores del sitio.