Este martes 7 de abril de 2026 se reportó en redes sociales una presunta fuga de gas en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, lo que generó alarma entre vecinos y trabajadores.

Videos mostraban alarmas y una densa nube en las instalaciones, además de testimonios sobre olor a gas en comunidades cercanas.

Sin embargo, Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió la contingencia y aclaró que el complejo opera con normalidad.

La empresa explicó que se trató de vapor de agua liberado en procesos habituales y pidió atender solo información oficial.

Pemex desmiente fuga de gas en la refinería Olmeca de Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió este martes 7 de abril de 2026 las versiones sobre una presunta contingencia en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco.

La empresa estatal aclaró que el complejo opera con normalidad y que no se registró ninguna fuga de gas, luego de que en redes sociales circularan videos con alarmas y una densa nube en las instalaciones.

Pemex explicó que se trató de vapor de agua liberado durante operaciones habituales y pidió atender solo información oficial.

Pemex responde a imágenes en Dos Bocas: “no hay fuga, es vapor de agua” (Cortesía)

Usuarios piden aclarar el reporte de fuga de gas en Dos Bocas

Ante la difusión de los videos, usuarios en redes sociales han pedido a las autoridades y a Pemex informar con claridad sobre lo ocurrido en la refinería Dos Bocas.

Además, esperan que el incidente no represente un riesgo mayor para trabajadores del complejo ni para las comunidades cercanas.

Medios locales de Tabasco también señalaron que vecinos cercanos a la refinería reportaron un fuerte olor a gas en sus viviendas durante la mañana de este martes 7 de abril.

Hasta ahora, las causas del presunto incidente en la refinería Dos Bocas siguen sin confirmarse.