Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, señaló que Rafael Ojeda está en la obligación de comparecer respecto al caso de huachicol fiscal.

“Ya no está en su voluntad, está obligado comparecer...no es si quiere o no quiere, es una obligación” Epigmenio Mendieta, abogado de los Hermanos Farías Laguna

En entrevista para Azucena Uresti, resaltó que no es un asunto de voluntad, pues la jueza del caso ha llamado al ex secretario de Marina a comparecer.

Sin embargo, no hay la intención de que se presente a comparecer respecto a los hechos, cosa que Epigmenio Mendieta calificó como grave.

Abogado de los Farías Laguna reitera que Rafael Ojeda tiene la obligación de comparecer

El abogado de los hermanos Farías Laguna aseguró que Rafael Ojeda está obligado a comparecer en el caso de huachicol fiscal del que están acusados los sobrinos políticos del ex secretario.

De acuerdo con Epigmenio Mendieta, “toda persona que tiene conocimiento de un hecho, está obligada a comparecer ante la autoridad”; sin embargo, en el caso de Rafael Ojeda, se cuenta con una orden de la jueza para que se presente.

El abogado resaltó que, en un caso que implica una afectación de entre 660 y 740 mil millones de pesos, debería de existir la atención de los tres Poderes de la Unión para hacer que todos los servidores públicos relacionados comparezcan ante las autoridades.

Abogado de los Farías Laguna busca que Rafael Ojeda explique si presentó una denuncia

Por otra parte, Epigmenio Mendieta resaltó que insistirá en la exigencia de que Rafael Ojeda se presente a declarar en el caso de los hermanos Farías Laguna.

Recordó que al principio se señaló que no se presentó porque no se pudo entregar la citación al no tener conocimiento de su ubicación.

Sin embargo, se supo después que cada sábado acude a un campo de golf, por lo que reclamó que no hay intención de obligarlo a comparecer.

Por otra parte, señaló que durante la comparecencia que buscan lograr, esperan que Rafael Ojeda responda si presentó o no una denuncia ante la Fiscalía General de la República y si se reunió o no con el contralmirante Edwin Guerrero y, de ser así, sobre qué hablaron.