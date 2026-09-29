Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California señalado de huachicol fiscal, reveló que habló con los hermanos Farias Laguna durante su estadía en el penal de El Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

“Me tocó también platicar ahí en Almoloya con los hermanos Farias Lagunes (Laguna)…” Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

El exgobernador panista dijo a Azucena Uresti en Grupo Fórmula que hablaron de la falta de transparencia en el control de los volúmenes de energéticos en México y ellos le aseguraron que nada tienen que ver con la red de huachicol fiscal de la que se les señala.

Ernesto Ruffo también habló con exgobernadores internados en El Altiplano, aunque no abundó sobre los temas que abordó con ellos:

Mario Marín

Tomas Yarrington

Cesar Duarte Jaques

Ángel Aguirre

Manuel Roberto Farías asegura a Ernesto Ruffo que no tiene nada que ver con huachicol fiscal

Ernesto Ruffo reveló a Carlos Loret de Mola en LatinUS que habló con el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna con quien compartía piso y compartían caminatas en el patio durante parte de las cuatro horas que tenían para hacer diversas actividades.

El exmandatario contó que Manuel Roberto Farías Laguna le aseguró que no tiene nada que ver con los señalamientos de huachicol fiscal porque ellos tenían otras asignaciones como marinos. El abogado de los hermanos, Epigmenio Mendieta, ha dicho en otro momento que no tenían cargos relacionados a Aduanas.

“Uno de ellos, el almirante Manuel Farías Lagunes (Laguna), me tocó en el mismo piso con él, en el mismo pasillo, salíamos al patio a caminar… por lo que él me comentaba, nada tiene que ver, aparentemente ellos estaban en otras asignaciones de su responsabilidad como marinos, hablo de ellos porque ahí esta lamben su hermano Fernando…” Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

Ernesto Ruffo re vela preocupación de Manuel Roberto Farias Laguna por el silencio de Rafael Ojeda

Manuel Roberto Farías Laguna habría expresado a Ernesto Ruffo su preocupación ante el silencio del tío de ellos, el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Ernesto Ruffo dijo que Ojeda podría aclarar muchas, tal como lo han pediod en varias ocasiones los hermanos Farías Laguna.